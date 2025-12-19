|
|Insediamento Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
19/12/2025
|Domani 19 dicembre alle ore 15 presso la Stanza 3 al piano terra del Palazzo del Consiglio Regionale, si insedierà la Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali. La Commissione che dovrebbe sovrintendere tuto ciò che riguarda la cosiddetta PET therapy, ha visto un primo fievole inizio ad ottobre del 2018 e così, finalmente, dopo anni di immobilismo, si appresta a compiere i primi passi di una vera e propria mission in Basilicata atteso che nulla di tutto ciò che è presente in altre regioni nel campo degli IAA e stato possibile o mai pensato. Dagli ospedali alle case di cura, dai centri daccoglienza alle scuole (dove forse già si è accesa qualche flebile fiammella dattività) alle varie associazioni per finire alla predisposizione mentale piuttosto che alla cultura del ramo sarà tutta unintrapresa forte, però, dellopinione oramai diffusa che la sola presenza di un animale daffezione coadiuva benessere psicofisico e sociale. Il presente vale come invito a partecipare.
