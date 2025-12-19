Domenica 14 dicembre 2025 la sezione Avis di Castelluccio ha festeggiato un anniversario importante, ovvero il traguardo dei venti anni dalla sua costituzione. Gli avisini castelluccesi, che già la sera precedente avevano partecipato nella chiesa madre di Castelluccio Inferiore alla messa del donatore celebrata dal parroco Don Cristian Costanza, si sono ritrovati in gran numero presso la sala ricevimenti dell'Hotel San Raffaele di Castelluccio, dove nella mattinata si è tenuto il convegno dal titolo "Un filo rosso tra natura e vita", seguito dal consueto momento di convivialità natalizia del pranzo del donatore. Il convegno, moderato dalla giornalista Eliana Clingo, coordinatrice di Telethon Basilicata, ha visto la partecipazione di Carmine Lupia, Direttore del Conservatorio di Etnobotanica di Castelluccio Superiore, Giancarlo Statti, Professore Ordinario di Farmacia dell'Università della Calabria, Michele Cimminiello e Ida Chitarrelli, rispettivamente Direttore f.f. e Dirigente medico dell'U.O.C. di Ematologia dell'Ospedale San Carlo di Potenza. I relatori hanno dato vita ad un interessante confronto multidisciplinare su temi legati alla donazione di sangue, molto apprezzato dall'attenta platea presente. A conclusione, il Presidente di Avis Castelluccio Vito Cosentino ha tracciato un bilancio di questo lungo arco temporale di attività dell'associazione, evidenziando numeri in costante crescita sia in termini di donatori sia in termini di donazioni effettuate (quest'ultime attestatisi a oltre 6.700 nel corso del ventennio), e passando in rassegna le svariate iniziative organizzate dal Direttivo in campo sociale, culturale, sportivo e ricreativo. Nel corso del pranzo è stato proiettato un emozionante video che ha ripercorso le tappe significative dell'impegno profuso in questi anni da Avis Castelluccio in favore della collettività. Alla giornata hanno presenziato anche rappresentanti delle sezioni Avis di Rotonda, Lauria, Latronico, e San Fele, a testimonianza delle relazioni intessute sul territorio. Infine, targhe celebrative dell'evento sono state consegnate da parte dalle amministrazioni comunali di Castelluccio Inferiore e Superiore e dalla Coordinatrice della Basilicata di Fondazione Telethon Eliana Clingo per i 20 anni che Avis Castelluccio è al fianco di Telethon nella raccolta fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare del sangue. Infine un messaggio di saluto e plauso è giunto dall'Arcivescovo di Acerenza Monsignor Francesco Sirufo per l'opera preziosissima e di grande umanità svolta dai donatori di sangue castelluccesi.