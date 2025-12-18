|
|Il Comune di Rotonda a Pisa per un confronto nazionale sulle politiche agricole e alimentari
18/12/2025
|La Basilicata, con il Comune di Rotonda, ha preso parte a Pisa all'incontro pubblico 'La campagna in Comune. Le proposte dell'Anci per le politiche della terra, del cibo e la promozione dei territori', organizzato dalla locale amministrazione in collaborazione con Anci e Anci Toscana. Unoccasione per rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali allinterno delle politiche agricole e alimentari, sostenendo una gestione innovativa che integri sostenibilità, tutela del paesaggio agrario, competitività delle produzioni e valorizzazione delle identità territoriali. Una bellissima giornata di discussione e confronto che si è conclusa con lapprovazione della carta di Pisa - spiega il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno - un documento da sottoporre al ministro dellAgricoltura Lollobrigida con una serie di indicazioni e misure volte a salvaguardare, tutelare e promuovere le colture locali di eccellenza. Prezioso il coinvolgimento dei Comuni e, in modo particolare, dei piccoli comuni che rappresentano il cuore vero dellItalia, conservano storia, ricchezza e tradizioni. Il connubio agricoltura, cibo e turismo è reale e rappresenta un potenziale decisivo per i piccoli comuni e per le aree interne. Perché quando si parla di agricoltura, non si parla solo di cibo ma di tradizioni, di identità, di territorio. É stata una vetrina importante per il nostro territorio e per le nostre due DOP, molto apprezzate. É stata unoccasione per fare conoscenze, fare rete e promuovere il nostro territorio. Un pezzo del puzzle conclude Bruno - che si compone e rende la nostra comunità più bella, viva e protagonista. Durante il convegno è intervenuto in streaming il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha espresso il suo apprezzamento per l'iniziativa di Anci che consolida le relazioni avviate con il mondo dei Comuni. La Carta di Pisa, con cui l'Associazione rinnova il proprio impegno a fianco dei Comuni per la salvaguardia delle tradizioni produttive, la tutela della qualità alimentare e la valorizzazione delle identità locali, individua alcune priorità. Come l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con il Masaf, l'incentivazione del consumo consapevole e delle filiere corte, con particolare riferimento alle mense scolastiche, e il censimento e la valorizzazione delle tipicità locali, delle pratiche associate (reti tematiche) e dei presidi territoriali che ne sostengono la promozione. I Comuni sottoscrittori sono anche impegnati a partecipare alle politiche del Made in Italy, a proseguire nella implementazione delle progettualità del Pnrr e Snai e a sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'Unesco. La Carta prevede anche: l'avvio di azioni a tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, un programma pilota per la riqualificazione delle terre incolte, e il supporto tecnico ai Comuni nella realizzazione del Fascicolo Aziendale per le superfici agricole di proprietà.
|
