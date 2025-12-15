La società sportiva Gielle Volley Policoro presenterà domani, 16 dicembre, la stagione sportiva 2025/2026 e le attività inclusive che si svolgeranno nel corso dellanno, che prevedono la grande novità della collaborazione con Anffas Policoro Aps-Ets e con la cooperativa sociale PeperonAut che sarà sponsor ufficiale della squadra.

La presentazione avverrà nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 16.30 nella sala consiliare del comune di Policoro e che ha per tema Sport & inclusione. Opportunità e buone pratiche. Levento ha il patrocinio del Coni Comitato Regionale di Basilicata e del comune di Policoro.

Il ministro delle disabilità, on. Alessandra Locatelli, nellinviare gli auguri di buono lavoro, ha sottolineato che liniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come lo sport possa diventare strumento di crescita personale, relazione e partecipazione, favorendo percorsi inclusivi che mettono al centro le capacità e il talento di ciascuno. La collaborazione tra Anffas Policoro, PeperonAut e Gielle Volley -ha proseguito il ministro- testimonia concretamente quanto rete, continuità e visione comune possano generare nuove opportunità per i ragazzi e per lea comunità.

Anche dal presidente nazionale di Anffas, Roberto Speziale, che ha inviato un videomessaggio che sarà proiettato nel corso della conferenza stampa, è arrivato lapprezzamento per liniziativa.

Si tratta di un sodalizio di alto valore etico fra chi promuove lo sport inclusivo e chi promuove dignità, diritti, qualità della vita e opportunità per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Questo impegno congiunto porta anche alla promozione dellinclusione sociale e di una nuova cultura di approccio alla disabilità, attraverso lo sport che è benessere, salute e partecipazione.

Nel corso della conferenza stampa interverranno Giuseppe Tataranno, presidente di Anffas Policoro e della cooperativa PeperonAut, Mario Liguori, presidente di Gielle Volley, Domenico Di Sanzo tecnico della società sportiva, il sindaco di Policoro Enrico Bianco insieme agli assessori allo sport Giuseppe Montano e alle politiche sociali Cinzia Mastronardi, Giovanni Salvia e Katia Tripaldi del Coni Basilicata. Modera la giornalista Angela Di Vincenzo.