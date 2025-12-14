|
|L'ultima giornata di Visioni Verticali, spazio alle giovani promesse del cinema
|Visioni Verticali conclude la sua settima edizione con una serata che apre lo sguardo sul mondo e sulle nuove generazioni del cinema. Lultimo appuntamento del festival intreccia attualità, memoria e racconto, ripercorrendo la storia della Palestina attraverso il linguaggio dellanimazione. A chiudere il sipario della kermesse, infine, sarà una giovanissima promessa della settima arte.
Il 14 dicembre 2025, terza e ultima giornata del festival del cinema di Potenza, si svolgerà presso il teatro F. Stabile di Potenza a partire dalle ore 17. Si inizia con la proiezione dei corti fuori concorso: The In-between di Samer Nouh, Chi ten i colp di Antonio Nolè e The Swimming Pool di Santiago Cardelùs Ruiz-Alberdi e Pablo Manchado Cascón in collaborazione con I-Fest International Film Festival.
Alle ore 18.15 sarà proiettato il film danimazione, The Tower (2023), nellambito della collaborazione con il collettivo Animation Community for Palestine (Ac4pal). Lopera prima del regista norvegese Mats Grorud, attraverso il racconto familiare di una bambina rifugiata, permette di conoscere la storia della Palestina a partire dall'esodo del 1948.
A seguire la proiezione del corto fuori concorso Dieci e venticinque di Adelmo Togliani e il Q&A con il produttore Daniele Urciuolo.
Alle 20 Dea Lanzaro, bambina protagonista del film Napoli-New York (2024) di Gabriele Salvatores, e lattore Vince Vivenzio, visto in Campo di battaglia (2024) di Gianni Amelio, presentano il corto Sissy di Eitan Pitigliani. È il racconto di un amore profondo, quello di un figlio per sua madre: un amore che supera tutto e non si arrende di fronte a nulla, neanche alla morte, andando oltre lo spazio e il tempo, fino a diventare una favola.
Alle ore 21 la proiezione del videoclip di Giovanni Allevi, dal titolo Nostalgia, in collaborazione con Apt Basilicata, aprirà la premiazione di Visioni Verticali 2025.
Visioni Verticali è promosso dallassociazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, della Lucana Film Commission, dellApt Basilicata, del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale dellUnibas e dellOrdine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza. Con il sostegno del main sponsor Gr Value, del fondo etico Bcc Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, di Firriato - Culture and Wine, Basile Arredamenti, Orafi Buonansegna, Motor France e Manuela Telesca Jewelry Designer. Media partner, MYmovies.
GR Value è un produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili che crede nel futuro sostenibile del pianeta a partire da scelte consapevoli e responsabili, fatte attraverso lascolto, il dialogo e la valorizzazione dei territori. GR Value è sponsor di iniziative di provato valore culturale e di grande impatto a livello locale.
Ulteriori informazioni su www.visioniverticali.it e sui canali social.
