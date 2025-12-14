HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

14/12/2025

Visioni Verticali conclude la sua settima edizione con una serata che apre lo sguardo sul mondo e sulle nuove generazioni del cinema. Lultimo appuntamento del festival intreccia attualità, memoria e racconto, ripercorrendo la storia della Palestina attraverso il linguaggio dellanimazione. A chiudere il sipario della kermesse, infine, sarà una giovanissima promessa della settima arte.

Il 14 dicembre 2025, terza e ultima giornata del festival del cinema di Potenza, si svolgerà presso il teatro F. Stabile di Potenza a partire dalle ore 17. Si inizia con la proiezione dei corti fuori concorso: The In-between di Samer Nouh, Chi ten i colp di Antonio Nolè e The Swimming Pool di Santiago Cardelùs Ruiz-Alberdi e Pablo Manchado Cascón in collaborazione con I-Fest International Film Festival.

Alle ore 18.15 sarà proiettato il film danimazione, The Tower (2023), nellambito della collaborazione con il collettivo Animation Community for Palestine (Ac4pal). Lopera prima del regista norvegese Mats Grorud, attraverso il racconto familiare di una bambina rifugiata, permette di conoscere la storia della Palestina a partire dall'esodo del 1948.

A seguire la proiezione del corto fuori concorso Dieci e venticinque di Adelmo Togliani e il Q&A con il produttore Daniele Urciuolo.

Alle 20 Dea Lanzaro, bambina protagonista del film Napoli-New York (2024) di Gabriele Salvatores, e lattore Vince Vivenzio, visto in Campo di battaglia (2024) di Gianni Amelio, presentano il corto Sissy di Eitan Pitigliani. È il racconto di un amore profondo, quello di un figlio per sua madre: un amore che supera tutto e non si arrende di fronte a nulla, neanche alla morte, andando oltre lo spazio e il tempo, fino a diventare una favola.

Alle ore 21 la proiezione del videoclip di Giovanni Allevi, dal titolo Nostalgia, in collaborazione con Apt Basilicata, aprirà la premiazione di Visioni Verticali 2025.
Visioni Verticali è promosso dallassociazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, della Lucana Film Commission, dellApt Basilicata, del Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale dellUnibas e dellOrdine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza. Con il sostegno del main sponsor Gr Value, del fondo etico Bcc Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, di Firriato - Culture and Wine, Basile Arredamenti, Orafi Buonansegna, Motor France e Manuela Telesca Jewelry Designer. Media partner, MYmovies.

GR Value è un produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili che crede nel futuro sostenibile del pianeta a partire da scelte consapevoli e responsabili, fatte attraverso lascolto, il dialogo e la valorizzazione dei territori. GR Value è sponsor di iniziative di provato valore culturale e di grande impatto a livello locale.

Ulteriori informazioni su www.visioniverticali.it e sui canali social.



