Visioni Verticali conclude la sua settima edizione con una serata che apre lo sguardo sul mondo e sulle nuove generazioni del cinema. Lultimo appuntamento del festival intreccia attualità, memoria e racconto, ripercorrendo la storia della Palestina attraverso il linguaggio dellanimazione. A chiudere il sipario della kermesse, infine, sarà una giovanissima promessa della settima arte.



Il 14 dicembre 2025, terza e ultima giornata del festival del cinema di Potenza, si svolgerà presso il teatro F. Stabile di Potenza a partire dalle ore 17. Si inizia con la proiezione dei corti fuori concorso: The In-between di Samer Nouh, Chi ten i colp di Antonio Nolè e The Swimming Pool di Santiago Cardelùs Ruiz-Alberdi e Pablo Manchado Cascón in collaborazione con I-Fest International Film Festival.



Alle ore 18.15 sarà proiettato il film danimazione, The Tower (2023), nellambito della collaborazione con il collettivo Animation Community for Palestine (Ac4pal). Lopera prima del regista norvegese Mats Grorud, attraverso il racconto familiare di una bambina rifugiata, permette di conoscere la storia della Palestina a partire dall'esodo del 1948.



A seguire la proiezione del corto fuori concorso Dieci e venticinque di Adelmo Togliani e il Q&A con il produttore Daniele Urciuolo.



Alle 20 Dea Lanzaro, bambina protagonista del film Napoli-New York (2024) di Gabriele Salvatores, e lattore Vince Vivenzio, visto in Campo di battaglia (2024) di Gianni Amelio, presentano il corto Sissy di Eitan Pitigliani. È il racconto di un amore profondo, quello di un figlio per sua madre: un amore che supera tutto e non si arrende di fronte a nulla, neanche alla morte, andando oltre lo spazio e il tempo, fino a diventare una favola.



Alle ore 21 la proiezione del videoclip di Giovanni Allevi, dal titolo Nostalgia, in collaborazione con Apt Basilicata, aprirà la premiazione di Visioni Verticali 2025.

