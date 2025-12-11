|
|
|Rotondella celebra la XVII Festa di Santa Lucia: tra devozione, tradizione e solidarietà
11/12/2025
|Promossa dal Gruppo Santa Lucia e da Don Paolo Torino, guida pastorale del centro jonico da alcuni anni, si svolgerà Sabato 13 dicembre la Festa di Santa Lucia che giunge questanno alla sua XVII edizione. Culto religioso e usanze popolari si mescolano in questo appuntamento che prenderà il via alle ore 18.00 nella chiesa seicentesca di S. Antonio da Padova con la celebrazione della Santa Messa, officiata da Don Flavio Tufaro, parroco di Colobraro.
Seguirà la benedizione del grano che sarà offerto (cotto ed insaporito) come è tradizione ai partecipanti nellattigua sala parrocchiale Fulvia Resta e nel piazzale antistante.
Il grano cotto trova la sua origine a Palermo nel 1640 quando una grave carestia spinse il popolo a chiedere, pregando, laiuto di Santa Lucia che esaudì la richiesta. La festa rappresentò il momento del ringraziamento e da allora il culto di santa Lucia si è sviluppato in tutta la Sicilia, in Calabria e in Basilicata.
A Rotondella dove il grano cotto, arricchito con lo zucchero, fa parte della tradizione contadina, tramandatosi di generazione in generazione, la sua preparazione richiede alcuni giorni di preparazione: l11 viene messo im ammollo mentre il 12 viene lessato e, durante la notte, in un recipiente, lasciato sul davanzale della finestra affinchè la Santa possa lasciarvi la sua impronta e benedizione.
A seguire la classica pesca di beneficenza il cui ricavato sarà interamente utilizzato per opere caritative della Parrocchia che da sempre e, soprattutto negli anni recenti, non fa mancare la sua vicinanza ed il suo sostegno a chi vive quotidiane difficoltà.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|11/12/2025 - Melfi: sabato al Centro Nitti, lo spettacolo "Dante di-vergente e di-vertente
Sabato 13 Dicembre, alle ore 17.00 presso lauditorium del centro culturale Nitti di Melfi (vico San Pietro snc), è in programma la lezione-spettacolo "Dante di-vergente e di-vertente organizzata dallAssociazione Francesco Saverio Nitti con il patrocinio del comune di M...-->continua
|
|
|11/12/2025 - Lo spettacolo "Smile" a Satriano di Lucania per la nuova edizione di "Scintille"
Al via la quarta edizione di Scintille, la stagione di teatro ragazzi curata dalla Compagnia Teatrale Petra e realizzata con il sostegno del Comune di Satriano di Lucania e del Comune di Tito. Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18, presso il Teatro Anzani di...-->continua
|
|
|11/12/2025 - Settima edizione del Presepe Vivente di Pisticci
Il 26 e 28 dicembre il Giardino Verticale si trasforma in un villaggio della Natività
LAssociazione Enotria Felix annuncia con grande entusiasmo la settima edizione del Presepe Vivente di Pisticci, in programma martedì 26 e giovedì 28 dicembre, a partire ...-->continua
|
|
|11/12/2025 - Natale da Clown: Gente Allegra porta allegria e speranza in ospedali e RSA
POTENZA, 11 Dicembre 2025 Anche quest'anno, l'associazione di volontariato Gente Allegra Clown ODV si ispira ai
versi di Alda Merini per la sua programmazione natalizia, portando un sorriso a chi vive il Natale in solitudine o
sofferenza. Le attività...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV