|LEnte Parco della Murgia Materana sostiene la richiesta di Alto Patronato per la Festa della Bruna 2026
10/12/2025
|La Festa della Bruna rappresenta da secoli uno degli elementi più identitari della comunità materana e del suo territorio. In questa tradizione, profondamente legata al paesaggio della Murgia Materana e alla storia culturale della città, si concentra il sostegno dellEnte Parco della Murgia Materana alla richiesta avanzata dallAssociazione Maria Santissima della Bruna per il conferimento dellAlto Patronato della Presidenza della Repubblica in occasione delledizione 2026 della Festa in onore di Maria Santissima della Bruna.
LEnte Parco, impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio, riconosce nella Festa della Bruna un esempio significativo di patrimonio immateriale, capace di unire spiritualità, storia, creatività artigianale e partecipazione sociale. Un appuntamento che ogni anno, il 2 luglio, coinvolge lintera comunità e numerosi visitatori, contribuendo alla coesione sociale e alla trasmissione dei valori identitari e divenendo laboratorio vivente di rigenerazione culturale, inclusione e dialogo intergenerazionale.
Il legame tra la Festa e la Murgia Materana rappresenta un elemento distintivo che rafforza il senso di responsabilità verso la tutela e la valorizzazione del paesaggio, configurandosi come un ponte tra generazioni, popoli e culture, capace di trasmettere i valori della pace, della sostenibilità e della responsabilità condivisa. È un dialogo continuo tra natura e cultura che lEnte Parco sostiene con convinzione.
«La Festa della Bruna non è soltanto un appuntamento religioso e popolare dichiara il presidente dellEnte Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli ma una tradizione che custodisce il rapporto profondo tra la città, la sua comunità e il paesaggio della Murgia. Un patrimonio che merita il più alto riconoscimento istituzionale. La candidatura allAlto Patronato rappresenterebbe un riconoscimento di grande valore, in grado di evidenziare la rilevanza nazionale di una tradizione che continua a essere punto di riferimento per Matera, per la Basilicata e per lintero Paese».
Il Presidente, il Consiglio direttivo e il Rappresentante dellEnte Parco della Murgia Materana nel Comitato Soci Promotori della Festa della Bruna, Gaspare LEpiscopia, esprimono inoltre apprezzamento per il percorso avviato dallAssociazione Maria SS. della Bruna, volto alla salvaguardia, alla documentazione e alla valorizzazione - anche digitale - della Festa, in linea con gli indirizzi internazionali relativi al patrimonio culturale immateriale e con la missione dellEnte.
Infine, lEnte Parco della Murgia Materana rinnova il proprio massimo supporto ai percorsi che vedono la Festa della Bruna candidata a Patrimonio culturale immateriale dellumanità - Unesco e a caso studio presso lUniversità di Harvard, confermando limportanza internazionale di questa Festa..
