La Festa della Bruna rappresenta da secoli uno degli elementi più identitari della comunità materana e del suo territorio. In questa tradizione, profondamente legata al paesaggio della Murgia Materana e alla storia culturale della città, si concentra il sostegno dellEnte Parco della Murgia Materana alla richiesta avanzata dallAssociazione Maria Santissima della Bruna per il conferimento dellAlto Patronato della Presidenza della Repubblica in occasione delledizione 2026 della Festa in onore di Maria Santissima della Bruna.







LEnte Parco, impegnato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio, riconosce nella Festa della Bruna un esempio significativo di patrimonio immateriale, capace di unire spiritualità, storia, creatività artigianale e partecipazione sociale. Un appuntamento che ogni anno, il 2 luglio, coinvolge lintera comunità e numerosi visitatori, contribuendo alla coesione sociale e alla trasmissione dei valori identitari e divenendo laboratorio vivente di rigenerazione culturale, inclusione e dialogo intergenerazionale.







Il legame tra la Festa e la Murgia Materana rappresenta un elemento distintivo che rafforza il senso di responsabilità verso la tutela e la valorizzazione del paesaggio, configurandosi come un ponte tra generazioni, popoli e culture, capace di trasmettere i valori della pace, della sostenibilità e della responsabilità condivisa. È un dialogo continuo tra natura e cultura che lEnte Parco sostiene con convinzione.







«La Festa della Bruna non è soltanto un appuntamento religioso e popolare  dichiara il presidente dellEnte Parco della Murgia Materana, Giovanni Mianulli  ma una tradizione che custodisce il rapporto profondo tra la città, la sua comunità e il paesaggio della Murgia. Un patrimonio che merita il più alto riconoscimento istituzionale. La candidatura allAlto Patronato rappresenterebbe un riconoscimento di grande valore, in grado di evidenziare la rilevanza nazionale di una tradizione che continua a essere punto di riferimento per Matera, per la Basilicata e per lintero Paese».







Il Presidente, il Consiglio direttivo e il Rappresentante dellEnte Parco della Murgia Materana nel Comitato Soci Promotori della Festa della Bruna, Gaspare LEpiscopia, esprimono inoltre apprezzamento per il percorso avviato dallAssociazione Maria SS. della Bruna, volto alla salvaguardia, alla documentazione e alla valorizzazione - anche digitale - della Festa, in linea con gli indirizzi internazionali relativi al patrimonio culturale immateriale e con la missione dellEnte.







Infine, lEnte Parco della Murgia Materana rinnova il proprio massimo supporto ai percorsi che vedono la Festa della Bruna candidata a Patrimonio culturale immateriale dellumanità - Unesco e a caso studio presso lUniversità di Harvard, confermando limportanza internazionale di questa Festa..