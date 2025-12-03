HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Fiavet Campania-Basilicata: soddisfazione per il bando APT Educational, un supporto concreto al turismo

3/12/2025

LAPT Basilicata ha pubblicato il nuovo Avviso per la realizzazione degli Educational Tour, con un intervento strategico a favore della promozione turistica regionale e del lavoro delle agenzie di viaggio. Si tratta di uniniziativa che, già negli anni precedenti, ha dimostrato di essere uno strumento efficace per attivare la filiera dellincoming e generare ricadute economiche immediate sul territorio.

La decisione dellAPT rappresenta un segnale chiaro di ascolto verso gli operatori del settore. La misura, infatti, consente alle agenzie di viaggio e ai tour operator di progettare itinerari concreti e vendibili, valorizzando il contributo professionale di guide turistiche, strutture ricettive, ristorazione e servizi di trasporto. Un modello virtuoso che mette in movimento lintero ecosistema turistico lucano, offrendo nuove opportunità anche alle aree meno conosciute della Basilicata e rafforzando la capacità di attrazione del territorio nel suo complesso.

Un ruolo determinante nella riproposizione del bando è stato svolto da Fiavet CampaniaBasilicata, che negli ultimi mesi ha ribadito limportanza di mantenere un canale stabile di collaborazione tra istituzioni e imprese. La disponibilità dellAPT e della sua Direzione nel recepire le istanze provenienti dal comparto dimostra una visione condivisa: rafforzare la competitività della Basilicata nel mercato turistico nazionale e internazionale attraverso strumenti realmente utili agli operatori.

In merito alla pubblicazione del nuovo bando, Michele Martulli, rappresentante di Fiavet CampaniaBasilicata, esprime grande soddisfazione:
«Accogliamo con entusiasmo la pubblicazione del nuovo bando Educational da parte dellAPT Basilicata. È il risultato di un dialogo costruttivo portato avanti da Fiavet, con lobiettivo di sostenere le agenzie di viaggio e lintera filiera turistica regionale. Questo avviso non è soltanto uno strumento promozionale: è un atto concreto che genera lavoro per guide, ristoratori, strutture ricettive e servizi di trasferimento, contribuendo a creare un prodotto turistico completo e realmente vendibile dalle nostre agenzie. Ringraziamo la Direttrice dellAPT, Margherita Sarli, per aver accolto il nostro invito a proseguire su una linea strategica che funziona e che sta dando risultati. La Basilicata ha un potenziale straordinario e, attraverso iniziative come questa, possiamo continuare a valorizzarlo in modo coordinato, professionale e sostenibile.»

La pubblicazione del nuovo bando Educational rappresenta quindi un tassello essenziale per la crescita del turismo lucano, un investimento che sostiene il lavoro degli operatori, potenzia lofferta territoriale e promuove una Basilicata sempre più competitiva, accogliente e capace di trasformare il suo patrimonio culturale, naturale ed esperienziale in valore reale per lintera comunità.



