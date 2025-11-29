|
|Tra Terra, Acqua, Fuoco e Vita: il Natale francescano nel borgo di pietra
29/11/2025
|Sabato 20 dicembre 2025, nel cuore del Paese delle Case in Pietra, torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale lucano: "Il Presepe del Creato Un canto alla Terra, allAcqua, al Fuoco e alla Vita.
Ledizione di questanno assume un significato particolarmente intenso, poiché è interamente dedicata a San Francesco dAssisi, in occasione dell800° anniversario del Cantico delle Creature. Un omaggio che intende rinnovare lattualità del messaggio francescano: la cura del creato, larmonia tra uomo e natura e la consapevolezza della sacralità di ogni elemento che compone la vita.
Nel suggestivo scenario di Guardia Perticara, lintero borgo si trasformerà in un percorso narrativo e scenico che accompagnerà il pubblico attraverso i quattro elementi celebrati dal Santo: Terra, Acqua, Fuoco e Vita. Lesperienza sarà impreziosita dai mercatini di Natale, dallarea ristoro, dagli zampognari nel borgo e dalle atmosfere musicali del gruppo Odor Rosae Musices, che renderanno levento ancora più coinvolgente e suggestivo.
Due gli spettacoli a tema: uno alle ore 17:00 e uno alle ore 18:30, con la partecipazione di numerosi interpreti e figuranti.
La voce narrante sarà quella di Alessia Veronica Melfi, mentre testi e regia sono a cura dello storico dellarte Antony Gallo.
Liniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Pro Loco Guardia Perticara, Comune di Guardia Perticara, Regione Basilicata, APT Basilicata, UNPLI Basilicata e con il supporto di realtà territoriali di rilievo quali TotalEnergies e Tempa Rossa, che contribuiscono alla valorizzazione culturale e sociale della manifestazione.
Il Presepe del Creato si conferma così un appuntamento capace di fondere tradizione, arte e spiritualità, regalando a residenti e visitatori unesperienza unica che celebra la bellezza del creato e lidentità del borgo.
