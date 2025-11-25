Lo straordinario salone del Castello Sanseverino del Comune di Grumento Nova (PZ), ha ospitato la XXVIII Giornata regionale delle Pro Loco UNPLI Basilicata.



Un momento trasversale di confronto che guarda a un 2026 rilevante: è stato, infatti, presentato il Logo Ufficiale per il 40° Anniversario dellUNPLI Basilicata.



Prima del convegno sul tema In cammino verso i 40 anni di UNPLI Basilicata: le Pro Loco lucane, la forza delle nostre comunità, è stato dedicato un ricordo commosso alle vittime del terremoto del 23 novembre 1980 che colpì la regione lucana e lIrpinia.



La giornata di lavori è stata organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Grumento Nova, il Comune e il Consiglio Regionale lucano, ha ricevuto il sostegno del Fondo Etico della BCC Basilicata e dellAPT Basilicata ed è stata patrocinata dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza e dallANCI Basilicata.



Fitto il programma che ha visto gli interventi del Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, del Presidente della Pro Loco, Mimmo Toscano e del Consigliere nazionale UNPLI Basilicata, Pierfranco De Marco, la relazione del Presidente dellUNPLI Basilicata, Vito Sabia e numerosi contributi; tra gli altri quello di Luigi Barbati, Presidente dellUNPLI Campania e di Gerardo Larocca, Presidente dellAnci Basilicata. Grande sensibilità è stata manifestata dalle istituzioni regionali, hanno preso parte al tavolo di discussione il Consigliere regionale, Piero Lacorazza e lAssessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Carmine Cicala. Le conclusioni sono state affidate al Presidente nazionale UNPLI, Antonino La Spina.



Liniziativa, impreziosita dalle performance artistiche del Maestro Francesca Stella, dellAssociazione Arpa Viggianese, ha visto protagoniste le Pro Loco particolarmente longeve, dieci in questa occasione, a cui sono state consegnate delle Benemerenze.



Così il Consigliere nazionale, De Marco: «È stato un appuntamento importante perché centrato sul tema dei 40 anni di Unione delle Pro Loco lucane, che si festeggeranno nellarco del 2026. Un dato che certifica la realtà rispetto allapparenza; quello che si è, lo si deve alla propria storia e UNPLI, con tutte le sue 80 e oltre associate nella nostra regione e con i suoi anni di esperienza sui territori, è certamente il riferimento per le Pro Loco della Basilicata».



Il Presidente dellUNPLI Basilicata, Sabia ha sottolineato: «Viviamo tempi complessi; i paesi cambiano, le comunità si trasformano, i bisogni non sono più gli stessi di venti anni fa. E tuttavia, ed è un fatto raro, prezioso, le Pro Loco continuano a essere un punto fermo: un presidio civico, culturale, umano. Nel 2026 festeggeremo i 40 anni dalla nascita dellUNPLI Basilicata, vogliamo che siano loccasione per una grande operazione collettiva, un lavoro di riflessione, di visione, di progettazione. Ecco perché abbiamo voluto, già da subito, segnalare la direzione: metterci in cammino. Non per celebrare, ma per costruire. Non per guardarci allo specchio, ma per capire cosa serve davvero ai territori. Il futuro dellUNPLI Basilicata non sarà scritto nei corridoi delle istituzioni, né nei documenti interni. Sarà scritto insieme, nelle scelte e nella partecipazione di chi vive quotidianamente il rapporto con le comunità».