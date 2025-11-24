|
|
|Premiazione Grandi Mieli di Basilicata: Grottole celebra leccellenza apistica lucana
24/11/2025
|GROTTOLE (MT) 23 novembre 2025 Si è svolta ieri, al Castello Sichinulfo, la Premiazione Grandi Mieli di Basilicata, una giornata dedicata alla valorizzazione dellapicoltura lucana e delle sue migliori produzioni. Levento, promosso dal Comune di Grottole insieme allOsservatorio Nazionale Miele e allAssociazione Apicoltori Lucani, ha riunito produttori, tecnici, rappresentanti istituzionali e cittadini.
La mattinata si è aperta con i saluti del sindaco Angelo De Vito, che ha espresso «grande orgoglio nellospitare, in un territorio fortemente vocato allapicoltura, una manifestazione che valorizza limpegno quotidiano degli apicoltori lucani».
La giornata è stata arricchita dagli interventi dellassessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala, che ha posto laccento sul ruolo crescente del settore apistico nelle strategie agricole regionali; del deputato Aldo Mattia, membro della Commissione Ambiente e Territorio, che ha ricordato limportanza della filiera del miele nella tutela della biodiversità; e del senatore Gianni Rosa, della Commissione Ambiente, Transizione ecologica ed Energia, che ha sottolineato il valore del lavoro degli apicoltori nella salvaguardia degli ecosistemi.
La vicesindaca Mariapina Cosentino, assessora alla Cultura e moderatrice delliniziativa, ha evidenziato «la soddisfazione di aver costruito, insieme ai produttori, un appuntamento riconosciuto e partecipato», ringraziando inoltre ristoratori e pasticceri grottolesi che hanno realizzato piatti e dolci a base di mieli locali.
Nel corso della giornata si sono tenuti interventi tecnici e una degustazione guidata curata da Filomena Montemurro e Rocco Filomeno, che ha permesso di approfondire le caratteristiche sensoriali dei mieli lucani.
Spazio, quindi, alla premiazione delle migliori produzioni, selezionate nellambito del concorso Tre Gocce dOro Grandi Mieli dItalia dedicato alla Basilicata.
I produttori premiati sono:
Azienda agricola Francesco Paolo Bonelli Grassano
Al Bosco delle Api Gallicchio
Contadini Lucani Montemilone
Miele Pepe Oppido Lucano
Azienda agricola Vincenzo Vigilante Forenza
Il Nettare degli Dei Grottole
LOro dei Campi Bernalda
Azienda agricola Vaccaro Senise
Amolucano Apistica del Basento Irsina
Gli apicoltori hanno espresso grande soddisfazione per un riconoscimento percepito come valorizzazione concreta del loro lavoro e della qualità crescente dei mieli lucani, mentre lAmministrazione comunale ha rimarcato la volontà di consolidare Grottole come punto di riferimento per il settore.
La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale realizzato in collaborazione con lAssociazione Marimonti, confermando il successo di uniniziativa capace di coniugare divulgazione, partecipazione e promozione del territorio.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|24/11/2025 - Raccontare Gaza: a Senise arriva loperatore umanitario Gennaro Giudetti
Unoccasione per ascoltare una testimonianza diretta da uno dei contesti più drammatici del nostro tempo.
Sabato 29 novembre 2025, alle ore 18.00, presso il complesso San Francesco di Senise, si terrà un incontro pubblico con Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegn...-->continua
|
|
|24/11/2025 - La Strada Regia delle Calabrie, protagonista al nuovo Museo di Nemoli
Una sezione del nuovo museo di Nemoli, la cui inaugurazione è prevista presso Palazzo Filizzola a luglio 2026, sarà dedicata alla Strada Regia delle Calabrie, antica via di comunicazione che univa le città di Napoli e Reggio Calabria e che ricalca in parte i...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Premiazione Grandi Mieli di Basilicata: Grottole celebra leccellenza apistica lucana
GROTTOLE (MT) 23 novembre 2025 Si è svolta ieri, al Castello Sichinulfo, la Premiazione Grandi Mieli di Basilicata, una giornata dedicata alla valorizzazione dellapicoltura lucana e delle sue migliori produzioni. Levento, promosso dal Comune di Grottole ...-->continua
|
|
|24/11/2025 - Fiore sospeso" da Federfiori contro la violenza sulle donne
Domani 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, torna liniziativa Fiore SOSpeso promossa da Federfiori e Unione Induista Italiana.
Una gerbera rossa per dire no alla violenza sulle donne. Domani, in occasione ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV