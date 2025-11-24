GROTTOLE (MT) 23 novembre 2025  Si è svolta ieri, al Castello Sichinulfo, la Premiazione Grandi Mieli di Basilicata, una giornata dedicata alla valorizzazione dellapicoltura lucana e delle sue migliori produzioni. Levento, promosso dal Comune di Grottole insieme allOsservatorio Nazionale Miele e allAssociazione Apicoltori Lucani, ha riunito produttori, tecnici, rappresentanti istituzionali e cittadini.



La mattinata si è aperta con i saluti del sindaco Angelo De Vito, che ha espresso «grande orgoglio nellospitare, in un territorio fortemente vocato allapicoltura, una manifestazione che valorizza limpegno quotidiano degli apicoltori lucani».



La giornata è stata arricchita dagli interventi dellassessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala, che ha posto laccento sul ruolo crescente del settore apistico nelle strategie agricole regionali; del deputato Aldo Mattia, membro della Commissione Ambiente e Territorio, che ha ricordato limportanza della filiera del miele nella tutela della biodiversità; e del senatore Gianni Rosa, della Commissione Ambiente, Transizione ecologica ed Energia, che ha sottolineato il valore del lavoro degli apicoltori nella salvaguardia degli ecosistemi.



La vicesindaca Mariapina Cosentino, assessora alla Cultura e moderatrice delliniziativa, ha evidenziato «la soddisfazione di aver costruito, insieme ai produttori, un appuntamento riconosciuto e partecipato», ringraziando inoltre ristoratori e pasticceri grottolesi che hanno realizzato piatti e dolci a base di mieli locali.



Nel corso della giornata si sono tenuti interventi tecnici e una degustazione guidata curata da Filomena Montemurro e Rocco Filomeno, che ha permesso di approfondire le caratteristiche sensoriali dei mieli lucani.



Spazio, quindi, alla premiazione delle migliori produzioni, selezionate nellambito del concorso Tre Gocce dOro  Grandi Mieli dItalia dedicato alla Basilicata.



I produttori premiati sono:

Azienda agricola Francesco Paolo Bonelli  Grassano



Al Bosco delle Api  Gallicchio



Contadini Lucani  Montemilone



Miele Pepe  Oppido Lucano



Azienda agricola Vincenzo Vigilante  Forenza



Il Nettare degli Dei  Grottole



LOro dei Campi  Bernalda



Azienda agricola Vaccaro  Senise



Amolucano  Apistica del Basento  Irsina



Gli apicoltori hanno espresso grande soddisfazione per un riconoscimento percepito come valorizzazione concreta del loro lavoro e della qualità crescente dei mieli lucani, mentre lAmministrazione comunale ha rimarcato la volontà di consolidare Grottole come punto di riferimento per il settore.



La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale realizzato in collaborazione con lAssociazione Marimonti, confermando il successo di uniniziativa capace di coniugare divulgazione, partecipazione e promozione del territorio.