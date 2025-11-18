|
|
|Evento conclusivo del progetto Lucanian Autistic at Work LucA@work
18/11/2025
|Presidi Educativi impresa sociale srl di Policoro, in accordo con lUfficio Sistemi Welfare della
Regione Basilicata, terrà una conferenza sul tema dellinserimento lavorativo di persone con
autismo. Levento si svolgerà a Potenza, il 19 novembre presso la Sala B del palazzo del Consiglio
Regionale (alle ore 10.30) alla presenza dellAssessore alla Salute, Cosimo Latronico.
Tra gli interventi previsti vi sarà quello del Dirigente dellUfficio Sistemi Welfare, Antonio Corona,
il quale illustrerà i criteri che hanno caratterizzato lAP per lacquisizione di domande da parte di
enti del terzo settore interessati alla realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo
dello spettro autistico. Seguiranno gli interventi degli attuatori del progetto Lucanian Autistica at
work LucA@work, ovvero: Rocco Di Santo, presidente di Presidi Educativi; Angelo Abatiello,
psicologo, coordinatore del progetto; Carlo Calzone, responsabile scientifico; Luca Fulco, psicologo
e job coach; Tommaso La Malfa, referente dellazienda vivaista ospitante i giovani coinvolti nel
progetto. Inoltre, seguiranno le testimonianze dei beneficiari delliniziativa: i giovani con autismo.
Come specificato dal Carlo Calzone, già Direttore del Dipartimento Interaziendale di
Neuropsichiatria dellInfanzia e Adolescenza di Basilicata, i disturbi dello spettro autistico sono un
insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella
comunicazione sociale e nellinterazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti,
interessi o attività ristretti, ripetitivi in cui sono incluse le alterazioni sensoriali La diagnosi del
disturbo è primariamente clinica, integrata da una specifica valutazione strutturata. Le
caratteristiche della sintomatologia clinica possono essere estremamente eterogenee sia in
termini di complessità che di severità e possono presentare unespressione variabile nel tempo.
Inoltre, le persone nello spettro autistico molto frequentemente presentano diverse comorbidità e
co-occorrenze neurologiche, psichiatriche e mediche di cui è fondamentale tenere conto per
lorganizzazione degli interventi.
I dati epidemiologici forniti dalla letteratura scientifica internazionale dimostrano come 1,35% dei
bambini in età scolastica hanno ricevuto una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (vedi
Osservatorio Nazionale Autismo ISS, 2023). In altri termini si tratta di un bambino ogni 74. Per
rendere meglio lidea, considerando una popolazione scolastica con una media di 20 bambini per
classe, si tratterebbe di un bambino ogni 4 classi presenti in un plesso scolastico.
Le serie storiche di studi epidemiologici riportano che se nel 2000 si parlava di circa 1 bambino
ogni 150 con una diagnosi di autismo, nel 2016 la prevalenza era già di 1 bambino su 80. Tale
aumento non è dato soltanto da un incremento reale del numero di persone con autismi ma anche
da accurati percorsi diagnostici, aggiunge Angelo Abatiello.
Questo significa da un lato che lautismo farà registrare nei prossimi anni un continuo aumento ma
al contempo i servizi sociosanitari sono pronti per offrire percorsi di diagnosi, cura, assistenza più
accurate e unofferta educativa, scolastica e psicologica più orientata allinclusione.
Ciò che al momento manca, sottolinea Rocco Di Santo, autore di diverse pubblicazioni sul tema, è
una reale connessione tra lofferta di servizi in grado di soddisfare il giovane adulto con autismo.
Iscritto al RUNTS nr Rep. 6022 dal 21/03/2022
Via Siris, 183 75025 Policoro MT
Cod. fiscale e P. IVA 01379890773
pec: presidieducativi@pec.it website: https://www.presidieducativi.it
Unofferta più attenta alla transizione dal mondo adolescenziale e il mondo adulto: in altri termini
dal mondo della scuola al mondo del lavoro.
Sono lodevoli dunque, iniziative come quelle sostenute dalla Regione Basilicata, che consentono di
avere risorse per sperimentare attività che possono diventare sostenibili ed essere riconosciute
come best practices, conclude Luca Fulco, job coach di Presidi Educativi.
Progetti come LUCA@WORK rappresentano forme sperimentali che possono diventare buone
prassi da condividere, replicare e sostenere, in particolar modo in quei territori ancora privi di
soluzioni alternative ai servizi socioassistenziali di tipo residenziale o semiresidenziale.
Dare la possibilità di apprendere delle nozioni spendibili nel mercato del lavoro da parte di un
giovane con autismo (soprattutto se la sua condizione lo consente) è la sfida della nostra società
per i prossimi anni. Una sfida che si può concretizzare soltanto con la creazione di una comunità
educante composta da una rete sinergica composta da: scuola, famiglia, amministrazioni locali,
imprese e terzo settore.
Lo scopo è quello di preparare la persona (sin dalla preadolescenza) a saper contestualizzare i
propri saperi, abilità e competenze in ambienti produttivi al fine di facilitare ogni processo di
inclusione in azienda (sia essa pubblica o privata). Dunque è necessario invertire la prospettiva,
partendo dal fatto che ogni persona ha delle abilità e su quelle è indispensabile costruire le
possibilità di inserimento sociale e lavorativo
|
archivio
|ALTRE NEWS
|18/11/2025 - Evento conclusivo del progetto Lucanian Autistic at Work LucA@work
Presidi Educativi impresa sociale srl di Policoro, in accordo con lUfficio Sistemi Welfare della
Regione Basilicata, terrà una conferenza sul tema dellinserimento lavorativo di persone con
autismo. Levento si svolgerà a Potenza, il 19 novembre presso la Sala B del...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Future Fest 2025: due giornate per scoprire lUniversità della Basilicata e le opportunità per le nuove generazioni
LUniversità degli Studi della Basilicata presenta la nuova edizione del Future Fest, levento annuale di orientamento dedicato a studenti e studentesse delle scuole superiori, in programma mercoledì 19 novembre 2025, a partire dalle ore 9.00 presso il Campus ...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Matera il MeetingMargheritaTre: un ponte tra cittadini,istituzioni e clinica
La sanità lucana ospita un appuntamento di rilievo nazionale: il Meeting MargheritaTre Ponte tra cittadini, istituzioni e clinica, in programma mercoledì 19 novembre 2025 allAuditorium Moscati dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera.
Liniziativa...-->continua
|
|
|18/11/2025 - Tito celebra la Giornata Internazionale dei Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza
Il Comune di Tito si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con un programma di eventi che si svolgerà dal 20 al 23 novembre, coinvolgendo bambini e adolescenti del territorio in attività dedicate alla tut...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV