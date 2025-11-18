Evento conclusivo del progetto Lucanian Autistic at Work  LucA@work 18/11/2025 Presidi Educativi impresa sociale srl di Policoro, in accordo con lUfficio Sistemi Welfare della

Regione Basilicata, terrà una conferenza sul tema dellinserimento lavorativo di persone con

autismo. Levento si svolgerà a Potenza, il 19 novembre presso la Sala B del palazzo del Consiglio

Regionale (alle ore 10.30) alla presenza dellAssessore alla Salute, Cosimo Latronico.

Tra gli interventi previsti vi sarà quello del Dirigente dellUfficio Sistemi Welfare, Antonio Corona,

il quale illustrerà i criteri che hanno caratterizzato lAP per lacquisizione di domande da parte di

enti del terzo settore interessati alla realizzazione di interventi diretti alle persone con disturbo

dello spettro autistico. Seguiranno gli interventi degli attuatori del progetto Lucanian Autistica at

work  LucA@work, ovvero: Rocco Di Santo, presidente di Presidi Educativi; Angelo Abatiello,

psicologo, coordinatore del progetto; Carlo Calzone, responsabile scientifico; Luca Fulco, psicologo

e job coach; Tommaso La Malfa, referente dellazienda vivaista ospitante i giovani coinvolti nel

progetto. Inoltre, seguiranno le testimonianze dei beneficiari delliniziativa: i giovani con autismo.

Come specificato dal Carlo Calzone, già Direttore del Dipartimento Interaziendale di

Neuropsichiatria dellInfanzia e Adolescenza di Basilicata, i disturbi dello spettro autistico sono un

insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella

comunicazione sociale e nellinterazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti,

interessi o attività ristretti, ripetitivi in cui sono incluse le alterazioni sensoriali La diagnosi del

disturbo è primariamente clinica, integrata da una specifica valutazione strutturata. Le

caratteristiche della sintomatologia clinica possono essere estremamente eterogenee sia in

termini di complessità che di severità e possono presentare unespressione variabile nel tempo.

Inoltre, le persone nello spettro autistico molto frequentemente presentano diverse comorbidità e

co-occorrenze neurologiche, psichiatriche e mediche di cui è fondamentale tenere conto per

lorganizzazione degli interventi.

I dati epidemiologici forniti dalla letteratura scientifica internazionale dimostrano come 1,35% dei

bambini in età scolastica hanno ricevuto una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico (vedi

Osservatorio Nazionale Autismo  ISS, 2023). In altri termini si tratta di un bambino ogni 74. Per

rendere meglio lidea, considerando una popolazione scolastica con una media di 20 bambini per

classe, si tratterebbe di un bambino ogni 4 classi presenti in un plesso scolastico.

Le serie storiche di studi epidemiologici riportano che se nel 2000 si parlava di circa 1 bambino

ogni 150 con una diagnosi di autismo, nel 2016 la prevalenza era già di 1 bambino su 80. Tale

aumento non è dato soltanto da un incremento reale del numero di persone con autismi ma anche

da accurati percorsi diagnostici, aggiunge Angelo Abatiello.

Questo significa da un lato che lautismo farà registrare nei prossimi anni un continuo aumento ma

al contempo i servizi sociosanitari sono pronti per offrire percorsi di diagnosi, cura, assistenza più

accurate e unofferta educativa, scolastica e psicologica più orientata allinclusione.

Ciò che al momento manca, sottolinea Rocco Di Santo, autore di diverse pubblicazioni sul tema, è

una reale connessione tra lofferta di servizi in grado di soddisfare il giovane adulto con autismo.

Unofferta più attenta alla transizione dal mondo adolescenziale e il mondo adulto: in altri termini

dal mondo della scuola al mondo del lavoro.

Sono lodevoli dunque, iniziative come quelle sostenute dalla Regione Basilicata, che consentono di

avere risorse per sperimentare attività che possono diventare sostenibili ed essere riconosciute

come best practices, conclude Luca Fulco, job coach di Presidi Educativi.

Progetti come LUCA@WORK rappresentano forme sperimentali che possono diventare buone

prassi da condividere, replicare e sostenere, in particolar modo in quei territori ancora privi di

soluzioni alternative ai servizi socioassistenziali di tipo residenziale o semiresidenziale.

Dare la possibilità di apprendere delle nozioni spendibili nel mercato del lavoro da parte di un

giovane con autismo (soprattutto se la sua condizione lo consente) è la sfida della nostra società

per i prossimi anni. Una sfida che si può concretizzare soltanto con la creazione di una comunità

educante composta da una rete sinergica composta da: scuola, famiglia, amministrazioni locali,

imprese e terzo settore.

Lo scopo è quello di preparare la persona (sin dalla preadolescenza) a saper contestualizzare i

propri saperi, abilità e competenze in ambienti produttivi al fine di facilitare ogni processo di

inclusione in azienda (sia essa pubblica o privata). Dunque è necessario invertire la prospettiva,

partendo dal fatto che ogni persona ha delle abilità e su quelle è indispensabile costruire le

possibilità di inserimento sociale e lavorativo

