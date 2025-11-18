Il Comune di Tito si prepara a celebrare la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza con un programma di eventi che si svolgerà dal 20 al 23 novembre, coinvolgendo bambini e adolescenti del territorio in attività dedicate alla tutela e promozione dei loro diritti fondamentali.



L'iniziativa è resa possibile da un importante riconoscimento: Tito è stato selezionato dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza come unico comune lucano tra i 72 comuni italiani con popolazione fino a 15.000 abitanti destinatari di fondi per promuovere attività sportive rivolte a minori con disabilità o provenienti da famiglie in condizioni di svantaggio economico.



Il programma si articola in due momenti principali. Il 20 novembre, presso il Centro Cecilia di Tito, gli studenti delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria e delle prime della Secondaria di I grado parteciperanno a laboratori interattivi sulla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e sulla Costituzione Italiana. Durante la giornata verranno spiegate le istituzioni comunali e aperte le candidature per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, con elezioni previste per l'inizio del 2026. Sarà inoltre presente l'UNICEF con i propri progetti e la possibilità di effettuare donazioni.



La giornata conclusiva del 23 novembre si concentrerà sul tema della tutela dei diritti dei minorenni nello sport, con la presentazione di un corso di formazione nazionale per tecnici e dirigenti sportivi specializzati nelle attività per bambini con disabilità, realizzato in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico Basilicata. L'obiettivo è che ogni associazione sportiva locale possa contare su almeno un tecnico qualificato, rendendo lo sport davvero accessibile a tutti.



L'Amministrazione Comunale ha inoltre pubblicato avvisi per l'erogazione di voucher sportivi destinati alle famiglie e alle associazioni del territorio, strumenti concreti per favorire la partecipazione di minori con disabilità o in condizioni di svantaggio economico alle attività sportive locali, abbattendo le barriere economiche. Il Sindaco Fabio Laurino e l'Assessore Antonio Carlucci sottolineano l'impegno dell'Amministrazione nella tutela dei diritti dell'infanzia e nel promuovere una comunità più inclusiva, evidenziando come il riconoscimento AGIA rappresenti un motivo di orgoglio e responsabilità per l'intero territorio.

