Unpli Basilicata protagonista alla 42ª Assemblea ANCI

16/11/2025

LUnpli Basilicata ha aderito alla 42ª Assemblea nazionale ANCI, svoltasi a Bologna dal 12 al 14 novembre 2025, portando il proprio contributo al confronto sul futuro dei territori italiani. Levento ha registrato oltre 20.000 partecipanti, 5.000 sindaci accreditati, 14 ministri, 90 relatori e 424 stand, con lapertura del Presidente della Repubblica e lintervento del cardinale Matteo Zuppi.
Dalla Basilicata hanno partecipato i consiglieri regionali Nicola Morea, Ferdinando Picerno e Piero Marrese, insieme ai presidenti delle Province Christian Giordano (Potenza) e Francesco Mancini (Matera), oltre al presidente ANCI Basilicata, Gerardo Larocca. La rappresentanza lucana ha favorito un confronto diretto con lUnpli, impegnata a valorizzare il ruolo delle Pro Loco nella crescita dei territori e nel rafforzamento delle comunità locali.
Vito Sabia, presidente Unpli Basilicata, ha partecipato agli incontri istituzionali e ha seguito il confronto promosso da ANCI Basilicata su Strategie di sviluppo delle aree interne, richiamando lattenzione sul ruolo delle realtà associative e sulle esigenze dei piccoli comuni. "La presenza dellUnpli allAssemblea annuale dellANCI  ha dichiarato  conferma quanto la collaborazione tra Pro Loco e Comuni sia fondamentale per valorizzare paesi, tradizioni e comunità. Dal dialogo con numerosi sindaci lucani è emersa la volontà condivisa di rafforzare il confronto e costruire insieme progettualità utili allo sviluppo locale. Le Pro Loco sono un presidio culturale e sociale essenziale, e lUnpli continuerà a lavorare accanto alle amministrazioni per promuovere il bene comune e sostenere la crescita dei territori della Basilicata.
La partecipazione allAssemblea ANCI ribadisce il ruolo dellUnpli Basilicata nel rappresentare con impegno la voce delle Pro Loco lucane, rafforzando la collaborazione con le istituzioni e contribuendo allo sviluppo delle comunità regionali.



