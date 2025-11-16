|
|Unpli Basilicata protagonista alla 42ª Assemblea ANCI
16/11/2025
|LUnpli Basilicata ha aderito alla 42ª Assemblea nazionale ANCI, svoltasi a Bologna dal 12 al 14 novembre 2025, portando il proprio contributo al confronto sul futuro dei territori italiani. Levento ha registrato oltre 20.000 partecipanti, 5.000 sindaci accreditati, 14 ministri, 90 relatori e 424 stand, con lapertura del Presidente della Repubblica e lintervento del cardinale Matteo Zuppi.
Dalla Basilicata hanno partecipato i consiglieri regionali Nicola Morea, Ferdinando Picerno e Piero Marrese, insieme ai presidenti delle Province Christian Giordano (Potenza) e Francesco Mancini (Matera), oltre al presidente ANCI Basilicata, Gerardo Larocca. La rappresentanza lucana ha favorito un confronto diretto con lUnpli, impegnata a valorizzare il ruolo delle Pro Loco nella crescita dei territori e nel rafforzamento delle comunità locali.
Vito Sabia, presidente Unpli Basilicata, ha partecipato agli incontri istituzionali e ha seguito il confronto promosso da ANCI Basilicata su Strategie di sviluppo delle aree interne, richiamando lattenzione sul ruolo delle realtà associative e sulle esigenze dei piccoli comuni. "La presenza dellUnpli allAssemblea annuale dellANCI ha dichiarato conferma quanto la collaborazione tra Pro Loco e Comuni sia fondamentale per valorizzare paesi, tradizioni e comunità. Dal dialogo con numerosi sindaci lucani è emersa la volontà condivisa di rafforzare il confronto e costruire insieme progettualità utili allo sviluppo locale. Le Pro Loco sono un presidio culturale e sociale essenziale, e lUnpli continuerà a lavorare accanto alle amministrazioni per promuovere il bene comune e sostenere la crescita dei territori della Basilicata.
La partecipazione allAssemblea ANCI ribadisce il ruolo dellUnpli Basilicata nel rappresentare con impegno la voce delle Pro Loco lucane, rafforzando la collaborazione con le istituzioni e contribuendo allo sviluppo delle comunità regionali.
