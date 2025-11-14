|
|Avvio del secondo In Cluster Winter Tour con Rugiati
14/11/2025
|Si è svolta ieri, 13 novembre, presso la Camera di Commercio della Basilicata, la conferenza di avvio della seconda fase di In Cluster Winter Tour Edition, promosso da Sinapsi Basilicata con Camera di Commercio e CNA Matera, con il sostegno di CIA, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, Parco del Pollino, Cluster Bioeconomia Lucana, Cluster Basilicata Creativa, ANCI Basilicata e dei principali Consorzi di tutela.
Lincontro, moderato dalla giornalista Cristina Longo, ha registrato unampia partecipazione di istituzioni, associazioni e imprese. Angela Martino, presidente Confesercenti Basilicata e componente di Giunta della Camera di Commercio, ha definito il progetto una leva concreta per valorizzare il tessuto produttivo regionale e destagionalizzare i flussi turistici.
Nel suo intervento, Leo Montemurro, presidente CNA Matera ha dichiarato: Questo progetto dimostra quanto la collaborazione tra associazioni, imprese e territori possa generare risultati reali. Lavorare con Sinapsi significa costruire insieme un metodo che unisce identità, innovazione e concretezza. Dal Kenya è arrivato il videomessaggio di Simone Rugiati, che ha sottolineato come In Cluster sia un modello virtuoso di comunicazione autentica e partecipata, capace di valorizzare persone e produzioni attraverso la verità dei contenuti. La verità, quando è condivisa, genera valore, ha affermato Giusy Chiaradia, presidente di Sinapsi Basilicata, ideatri e promotrice del progetto Senise in Cluster. Il nostro obiettivo è connettere la Basilicata dentro e fuori i suoi confini, con un linguaggio comune di autenticità e innovazione.
Dopo gli oltre 9 milioni di visualizzazioni organiche della prima fase, prende vita la piattaforma permanente www.sinapsilucana.it, che per tutto il 2026 sarà una vetrina digitale delle eccellenze lucane: un luogo dedicato alla promozione reale delle produzioni, alla valorizzazione delle comunità locali e alla creazione di opportunità di networking.
Il Winter Tour, in programma dal 12 al 16 dicembre 2025, chiuderà questa prima fase operativa con un percorso che attraverserà Matera, Potenza, Vulture, Val dAgri, Lagonegrese e Pollino; coinvolgendo videomaker, produttori, comunità e lo chef Rugiati in un progetto di video-narrazione, analisi e storytelling responsabile che darà impulso allintera piattaforma per il 2026.
In questo percorso nasce anche il Basilipacco, il pacco narrativo firmato da Simone Rugiati, che racconterà la Basilicata attraverso una selezione di prodotti autentici. Sono aperte le adesioni per produttori e operatori interessati a partecipare: candidature a associazionesinapsibasilicata@gmail.com
