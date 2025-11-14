HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Matera Film Festival, Terry Gilliam ospite donore e masterclass sul Medioevo fantastico

14/11/2025

Sarà Terry Gilliam lospite donore della settima giornata del Matera Film Festival, venerdì 14 novembre 2025, giunto alla sesta edizione sotto la direzione di Dario Toma e Nando Irene. Il regista statunitense naturalizzato inglese sarà omaggiato con la proiezione di Monty Python e il Sacro Graal (1975) e terrà la masterclass Il Fantastico Medioevo nei film di Terry Gilliam, in collaborazione con la Fondazione MateraBasilicata 2019 e il progetto Fantastico Medioevo. La giornata si aprirà alle 9:00 al Cineteatro Guerrieri con il Focus Mediterraneo dedicato ai corti degli studenti, tra cui Vendetta di Leonardo Vignola e Carattere unico di Gerry Ciccimarra. Alle 11:00 allAPT Openspace, panel su Cineturismo e la provincia di Matera come set cinematografico. Nel pomeriggio, proiezioni e masterclass si susseguiranno fino alla sera, con documentari, lungometraggi e retrospettive. Ospiti attesi, tra gli altri, Alessandro Piva, Riccardo Milani e Arisa. Il festival conferma il forte legame con Matera e la Basilicata, con oltre 80 eventi, 30 film in concorso e più di 100 ospiti italiani e internazionali.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
14/11/2025 - Avvio del secondo In Cluster  Winter Tour con Rugiati

Si è svolta ieri, 13 novembre, presso la Camera di Commercio della Basilicata, la conferenza di avvio della seconda fase di In Cluster  Winter Tour Edition, promosso da Sinapsi Basilicata con Camera di Commercio e CNA Matera, con il sostegno di CIA, Confcommercio, Confart...-->continua
14/11/2025 - Matera, Autunno in musica: opera, poesia e balletto al Città dei Sassi Opera Festival

Lunedì 17 novembre 2025 alle ore 20, nellauditorium Maria Madre della Chiesa di Matera, si terrà Autunno in musica  poesia, opera e balletto, undicesimo appuntamento della 17^ edizione del Città dei Sassi Opera Festival, organizzato da Lucania Arte Teatro co...-->continua
14/11/2025 - Matera Film Festival, Terry Gilliam ospite donore e masterclass sul Medioevo fantastico

Sarà Terry Gilliam lospite donore della settima giornata del Matera Film Festival, venerdì 14 novembre 2025, giunto alla sesta edizione sotto la direzione di Dario Toma e Nando Irene. Il regista statunitense naturalizzato inglese sarà omaggiato con la proiez...-->continua
13/11/2025 - Progetto "A.M. Arbёresh Mediterraneo" a Ginestra e San Paolo Albanese

Due nuove tappe nei prossimi giorni per il progetto Arbёresh Mediterraneo finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e ...-->continua

E NEWS














WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo