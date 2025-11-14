|
|Matera Film Festival, Terry Gilliam ospite donore e masterclass sul Medioevo fantastico
14/11/2025
|Sarà Terry Gilliam lospite donore della settima giornata del Matera Film Festival, venerdì 14 novembre 2025, giunto alla sesta edizione sotto la direzione di Dario Toma e Nando Irene. Il regista statunitense naturalizzato inglese sarà omaggiato con la proiezione di Monty Python e il Sacro Graal (1975) e terrà la masterclass Il Fantastico Medioevo nei film di Terry Gilliam, in collaborazione con la Fondazione MateraBasilicata 2019 e il progetto Fantastico Medioevo. La giornata si aprirà alle 9:00 al Cineteatro Guerrieri con il Focus Mediterraneo dedicato ai corti degli studenti, tra cui Vendetta di Leonardo Vignola e Carattere unico di Gerry Ciccimarra. Alle 11:00 allAPT Openspace, panel su Cineturismo e la provincia di Matera come set cinematografico. Nel pomeriggio, proiezioni e masterclass si susseguiranno fino alla sera, con documentari, lungometraggi e retrospettive. Ospiti attesi, tra gli altri, Alessandro Piva, Riccardo Milani e Arisa. Il festival conferma il forte legame con Matera e la Basilicata, con oltre 80 eventi, 30 film in concorso e più di 100 ospiti italiani e internazionali.
