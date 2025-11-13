HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Progetto "A.M. Arbёresh Mediterraneo" a Ginestra e San Paolo Albanese

13/11/2025

Due nuove tappe nei prossimi giorni per il progetto Arbёresh Mediterraneo finanziato dai Piani Integrati della Cultura della Regione Basilicata ad una partnership di comuni costituita da San Paolo Albanese (capofila responsabile), Ginestra, Maschito e San Costantino Albanese.

Il progetto nasce con il titolo La Cultura Arbëreshe volge lo sguardo verso il Mediterraneo, e  recita la relazione - evoca la storia e il folklore, le radici e la fuga di un popolo in guerra che ha trovato vita nei luoghi interni ed appenninici della Basilicata. Un titolo che evoca la necessità di un abbraccio tra i popoli e limportanza sempre più strategica come spazio di pace e economico del Mediterraneo. Su questi obiettivi si basa anche unarticolata partnership che supporta i quattro comuni lucani, a cominciare dalla collaborazione con Fondazione Appennino, ente del terzo settore che ha supportato i comuni nella progettazione ed è stato individuato come soggetto attuatore e coordinatore delle attività. Partner del progetto sono anche gli istituti di istruzione superiore Flacco-Battaglini di Venosa, Sinisgalli di Senise e Fortunato di Rionero in Vulture, oltre alle associazioni Centro Mediterraneo delle Arti di Rivello, Terra Mediterranea di Senise e Voci dal Pollino di San Paolo Albanese.

Tre principali azioni progettuali si articoleranno nellautunno dei prossimi mesi: una prima legata ad incontri e seminari tra studio e ricerca con particolare protagonismo delle scuole e delle associazioni; unazione dal titolo Cibo, musica e arte che prevede concerti organizzati da Basilicata Circuito Musicale e valorizzazione del cibo tradizionale nei 4 comuni, ed una azione dal titolo La bottega del web che prevede attività formative orientate alla promozione della cultura e della storia locale, alla conoscenza delle trasformazioni digitali e tecnologiche, a comunicazione e marketing territoriale, oltre che a masterclass e lectio sullidentità delle comunità ospitanti.

Lidea progettuale segue la traccia di una inevitabile contaminazione tra storia e geografia, - raccontano i sindaci di San Paolo Albanese, Mosè Antonio Troiano, e di Ginestra, Fiorella Pompa - guardando alla vicenda arbëreshe anche con gli occhi della contemporaneità, come una sorta di paradigma dentro la grande piattaforma culturale che è il Mediterraneo con la sua influenza, provando a trarre da questa grande storia valori e messaggi da condividere anche con le nostre comunità e con le giovani generazioni. In questo solco culturale del progetto si innestano altri due nuovi appuntamenti in programma domani, 14 novembre, a Ginestra e sabato 15 novembre a San Paolo Albanese, coinvolgendo due autorevoli protagonisti della narrazione della cultura mediterranea, lattore pugliese Ettore Bassi e lattore napoletano Maurizio Casagrande.

Nel primo caso, il programma della giornata prevede lavvio alle ore 16.30 nellauditorium di via Jura con il seminario formativo La bottega del web, che si concluderà con il talk con Ettore Bassi, dal titolo Culture mediterranee. A seguire lattore sarà protagonista in qualità di narratore dello spettacolo dal vivo dal titolo Desde el alma, dedicato al tango argentino ed alle migrazioni dal Vulture allAmerica Latina. Desde el alma, che dà il titolo allo spettacolo, è un brano di Rosita Melo, autrice di tango argentino originaria di Rionero in Vulture. Sul palco anche il Nuovo Trio Accord (Gennaro Minichiello al violino, Giovanna DAmato al violoncello e Manuel Petti alla fisarmonica), e i ballerini Matteo Faricciotti e Michela Toro.

Sabato 15 novembre sarà invece la volta della tappa a San Paolo Albanese. Levento si terrà nella sala convegni del Centro Civico, dalle ore 17, con i saluti del sindaco Mosè Antonio Troiano, lintroduzione di Annibale Formica dellassociazione Voci del Pollino, il seminario formativo «la Bottega del web» a cura di Fondazione Appennino e la masterclass «La tradizione della zampogna del Pollino» a cura di Vincenzo Di Sanzo.

La conclusione, prevista per le 19.30, vedrà dunque protagonista lattore napoletano Maurizio Casagrande in una talk-performance dal titolo Culture mediterranee.



