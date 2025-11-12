|
|All'ospedale di Maratea si celebra la Giornata della Gentilezza
12/11/2025
|LAzienda Sanitaria di Potenza celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza, domani 13 novembre 2025 alle ore 10:00, presso i locali del Presidio Ospedaliero Distrettuale (POD) di Maratea e per loccasione sarà inaugurato LAngolo della Gentilezza. Durante la manifestazione, gli ospiti e gli operatori della RSA doneranno al Presidio sanitario, un albero, simbolo di amicizia, collaborazione e armonia tra i servizi, a testimonianza del legame e del percorso comune che unisce le due realtà, RSA e POD. Liniziativa nasce dalla collaborazione con gli ospiti e gli operatori della RSA, che hanno aderito al progetto promosso dallAssociazione di Promozione Sociale Coltiviamo Gentilezza. Il POD di Maratea sarà il primo presidio sanitario della Basilicata ad organizzare questa iniziativa, segno concreto di un impegno condiviso verso la costruzione di una comunità più empatica e solidale. Gli Angoli della Gentilezza sono spazi fisici e simbolici da cui poter diffondere messaggi, pensieri e azioni gentili: luoghi dove le persone entrano in connessione profonda con empatia e da cui possono nascere sorrisi, chiacchiere, progetti e doni. Lassociazione di Promozione Sociale Coltiviamo Gentilezza, nasce dallomonimo progetto ideato nel 2018 da Viviana Hutter autrice, pedagogista, educatrice, formatrice, creativa, Kindness Trainer e Mindfulness Facilitator che da anni si occupa di pedagogia della gentilezza e della creatività. È coadiuvata da Margherita Rizzuto, nomade digitale esperta di politiche e strategie sociali e culturali, con lobiettivo di diffondere una cultura delle emozioni, dellempatia e della relazione positiva. Alla cerimonia di inaugurazione dellAngolo della Gentilezza presso il POD di Maratea, parteciperanno gli ospiti e gli operatori della RSA e del POD, i dirigenti dott.ssa Sandra Piscioneri e il dott. Alberto Dattola, il Commissario dellAsp Dott. Massimo De Fino, il Direttore Sanitario dellASP Dott. Luigi DAngola e lAmministrazione Comunale di Maratea.
