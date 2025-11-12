LAzienda Sanitaria di Potenza celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza, domani 13 novembre 2025 alle ore 10:00, presso i locali del Presidio Ospedaliero Distrettuale (POD) di Maratea e per loccasione sarà inaugurato LAngolo della Gentilezza. Durante la manifestazione, gli ospiti e gli operatori della RSA doneranno al Presidio sanitario, un albero, simbolo di amicizia, collaborazione e armonia tra i servizi, a testimonianza del legame e del percorso comune che unisce le due realtà, RSA e POD. Liniziativa nasce dalla collaborazione con gli ospiti e gli operatori della RSA, che hanno aderito al progetto promosso dallAssociazione di Promozione Sociale Coltiviamo Gentilezza. Il POD di Maratea sarà il primo presidio sanitario della Basilicata ad organizzare questa iniziativa, segno concreto di un impegno condiviso verso la costruzione di una comunità più empatica e solidale. Gli Angoli della Gentilezza sono spazi fisici e simbolici da cui poter diffondere messaggi, pensieri e azioni gentili: luoghi dove le persone entrano in connessione profonda con empatia e da cui possono nascere sorrisi, chiacchiere, progetti e doni. Lassociazione di Promozione Sociale Coltiviamo Gentilezza, nasce dallomonimo progetto ideato nel 2018 da Viviana Hutter  autrice, pedagogista, educatrice, formatrice, creativa, Kindness Trainer e Mindfulness Facilitator  che da anni si occupa di pedagogia della gentilezza e della creatività. È coadiuvata da Margherita Rizzuto, nomade digitale esperta di politiche e strategie sociali e culturali, con lobiettivo di diffondere una cultura delle emozioni, dellempatia e della relazione positiva. Alla cerimonia di inaugurazione dellAngolo della Gentilezza presso il POD di Maratea, parteciperanno gli ospiti e gli operatori della RSA e del POD, i dirigenti dott.ssa Sandra Piscioneri e il dott. Alberto Dattola, il Commissario dellAsp Dott. Massimo De Fino, il Direttore Sanitario dellASP Dott. Luigi DAngola e lAmministrazione Comunale di Maratea.