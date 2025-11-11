|
|
|La Biblioteca Stigliani di Matera diventa polo culturale e scientifico
11/11/2025
|Un modello virtuoso di collaborazione istituzionale per valorizzare la biblioteca Tommaso Stigliani di Matera e renderla un polo culturale e scientifico sempre più aperto a cittadinanza, studenti e ricercatori. E la mission dellazione sinergica intrapresa da Provincia di Matera, Comune di Matera, Regione Basilicata e Unibas per la sottoscrizione di un accordo quadro attraverso il quale, valorizzando la biblioteca, vero e proprio cuore pulsante della cultura non solo cittadina, si intende compiere un passo decisivo verso la promozione del patrimonio culturale lucano. Le istituzioni coinvolte, infatti, ciascuna per le proprie competenze, riconoscono il ruolo strategico che la Stigliani riveste per lo sviluppo del territorio e della sua comunità, e, per il tramite dellaccordo, concretizzano la volontà condivisa di rafforzare le politiche pubbliche di promozione culturale con una sinergia che unisce risorse, competenze e visioni. Nel dettaglio, lUniversità degli Studi della Basilicata e la biblioteca Stigliani collaboreranno per attivare percorsi di formazione, ricerca e progettualità scientifica, utilizzando il patrimonio librario e il personale regionale già presente. Le attività si concentreranno su settori di interesse comune, con la biblioteca come sede privilegiata per la loro attuazione. A supporto di questa iniziativa, la Provincia di Matera concederà in comodato duso gratuito uno spazio dedicato allUniversità, destinato allallestimento della sezione della Biblioteca Centrale dAteneo (BCA). La Regione Basilicata, tenuto conto della necessità di rimpinguare il contingente del personale in servizio nella biblioteca, si impegna al suo attraverso figure qualificate e con esperienza e competenze nellambito biblioteconomico, nonché ad assicurare un contributo economico annuale strutturato. Il Comune di Matera, considerando le biblioteche luoghi strategici per lapprendimento permanente, lacquisizione di informazioni in grado di favorire lindipendenza nelle decisioni e lo sviluppo culturale dellindividuo e dei gruppi sociali, e volendo contribuire a valorizzare la biblioteca provinciale quale fondamentale presidio culturale della città di Matera e del territorio provinciale, porrà in essere tutta una serie di azioni e iniziative, dallimpulso alla lettura sul territorio alla promozione di eventi culturali nella biblioteca, dallincentivazione della partecipazione delle associazioni culturali e dei cittadini allo sviluppo dei progetti, sia europei che regionali, per la valorizzazione del territorio e delle attività culturali. La valorizzazione della Biblioteca Stigliani è un traguardo fortemente voluto dal Presidente della Regione, Vito Bardi, e conferma limpegno sottolineato a più riprese dallo stesso governatore lucano: E una priorità strategica ha detto Bardi che portiamo avanti in sinergia con la Provincia di Matera, il Comune di Matera e lUniversità degli Studi della Basilicata. Insieme stiamo delineando un percorso che farà esprimere alla Stigliani tutte le sue potenzialità, rendendola un polo culturale accessibile e inclusivo, al servizio del diritto allo studio e della crescita della nostra Basilicata. Per offrire alla comunità un servizio allaltezza, la corretta tutela del patrimonio librario, una continuità operativa, la pianificazione a lungo termine e lo sviluppo di nuovi servizi ha aggiunto il Presidente la Regione Basilicata si impegna a garantire un contributo economico annuale strutturato e a rimpinguare il contingente del personale in servizio. La cultura ha concluso Bardi è un investimento, non un costo. E Matera, già Capitale Europea della Cultura e prossima Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, deve continuare a essere un punto di riferimento culturale e accademico. Questo protocollo ha commentato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, volto a rendere la biblioteca Stigliani un polo culturale e scientifico sempre più importante per il territorio. La Provincia di Matera non ha mai smesso di perseguire lobiettivo della valorizzazione dellimportante presidio culturale, cercando sempre il dialogo con tutte le istituzioni interessate al suo sviluppo. Sono certo che questo accordo, nel momento in cui diverrà operativo, consentirà alla Stigliani di rafforzare il suo ruolo guida nellambito culturale dellintero territorio regionale. Grazie alla Regione Basilicata, allUnibas e al Comune di Matera per il rispettivo contributo al raggiungimento dellobiettivo comune e per la disponibilità allascolto e alla sinergia. Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha dichiarato: Con la piena disponibilità di tutte le istituzioni coinvolte, stiamo finalmente risolvendo quello che da anni sembrava un problema insormontabile: la salvaguardia e il rilancio di uno dei presìdi culturali più importanti di Matera. La città farà la sua parte, nel clima di dialogo e di concretezza che sta caratterizzando il tavolo di lavoro guidato dalla Regione, richiesto dalla Provincia e sostenuto con forza da questa Amministrazione comunale. La prospettiva di un impegno fattivo dellUniversità rafforzerà ulteriormente il ruolo di un centro propulsore di cultura come la biblioteca Stigliani. Un grazie particolare al presidente Bardi per lintervento risolutivo regionale, che unisce oltre alla dotazione finanziaria annuale, anche la previsione di integrare lattuale dotazione di personale, per garantire la piena operatività. Esprimo grande soddisfazione ha dichiarato il Magnifico Rettore dellUniversità della Basilicata, Ignazio M. Mancini, per il contributo offerto dallAteneo alla valorizzazione di un istituto prestigioso quale la Biblioteca Stigliani. Si tratta di un accordo di grande rilievo, che consentirà, inoltre, alla sede materana dellUniversità della Basilicata di dotarsi finalmente di un polo bibliotecario strutturato, capace di rispondere pienamente alle aspettative degli studenti. Il prof. Alessandro Di Muro, direttore della Biblioteca Centrale di Ateneo, ha aggiunto: La collaborazione con la Stigliani rappresenta unoccasione preziosa per i sistemi bibliotecari, per arricchirsi reciprocamente grazie allintegrazione del vasto patrimonio librario della Stigliani con le collezioni specialistiche e le banche dati elettroniche dellUniversità. Lintesa consentirà inoltre di disporre di un presidio universitario nel cuore della città, punto di riferimento ideale per la promozione di iniziative culturali di alto profilo scientifico e, al tempo stesso, di ampio respiro divulgativo, in stretta collaborazione con gli altri enti firmatari e ci si augura con il vivace tessuto culturale di Matera.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|11/11/2025 - AllAor un corso di alta formazione in ecografia ostetrica
LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha organizzato un corso di alta formazione sul tema Ecografia di Riferimento, in programma venerdì 14 novembre 2025, nella sala A della Palazzina degli uffici dellAor a Potenza, rivolto a medici, ostetriche e infermieri.
...-->continua
|
|
|11/11/2025 - AllUniBas nasce il Fondo Editoria accessibile per ragazzi: libri senza barriere per educare alle differenze
Mercoledì 12 novembre alle ore 11:30, a Potenza, presso la Biblioteca di Ateneo Polo delle Scienze Umane dellUniversità degli Studi della Basilicata, si terrà la presentazione del progetto e la donazione ufficiale del Fondo Editoria accessibile per ragazzi ...-->continua
|
|
|11/11/2025 - La Biblioteca Stigliani di Matera diventa polo culturale e scientifico
Un modello virtuoso di collaborazione istituzionale per valorizzare la biblioteca Tommaso Stigliani di Matera e renderla un polo culturale e scientifico sempre più aperto a cittadinanza, studenti e ricercatori. E la mission dellazione sinergica intrapresa ...-->continua
|
|
|11/11/2025 - A Potenza presentazione dell'ultimo libro di don Marcello Cozzi
Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 18.30, la Parrocchia SS. Anna e Gioacchino di Potenza ospiterà la presentazione del libro Non interferite Il sangue dei preti sullaltare delle mafie, scritto da Marcello Cozzi con introduzione di Lirio Abbate.
La sce...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV