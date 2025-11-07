Il Comune di Matera ha ricevuto il prestigioso Premio Innovazione Smau 2025, nella categoria Pubblica Amministrazione, un riconoscimento che valorizza limpegno e i risultati ottenuti dalla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Matera nel campo dellinnovazione digitale e tecnologica.



Il Comune ha infatti candidato il progetto Cross-Blockchain Escrow Smart Contract, sviluppato da IVERT (società di informatica del Gruppo Solida di Matera) nellambito di una Call4Ideas promossa dalla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Matera. Il riconoscimento valorizza la capacità dellamministrazione di attivare, insieme ai partner del territorio, sperimentazioni ad alto impatto per la sicurezza e linteroperabilità degli scambi tra blockchain diverse.



Liniziativa rappresenta un passo decisivo verso un futuro in cui le Pubbliche Amministrazioni potranno operare con maggiore efficienza e sicurezza, garantendo lintegrità dei dati e la protezione delle informazioni sensibili in un ecosistema digitale sempre più interconnesso.



Questo riconoscimento conferma il ruolo e la vocazione di Matera come città laboratorio dellinnovazione - ha dichiarato il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, presente alla cerimonia di premiazione a Milano -. Essere qui, premiati per un progetto che unisce tecnologia quantistica e applicazioni blockchain, dimostra come Matera sia non solo custode di un patrimonio unico al mondo, ma anche motore di futuro. La nostra città è un esempio in Italia di come linnovazione possa nascere nei territori per dare risposta alle esigenze più disparate di cittadini, imprese e istituzioni.



La CTE Matera rappresenta una straordinaria esperienza di sistema  ha aggiunto il responsabile scientifico Giampiero Pepe -: un laboratorio che genera impatto reale nello sviluppo delle infrastrutture digitali e crea una rete di cooperazione sinergica tra istituzioni, ricerca e imprese. È un ecosistema che favorisce lo sviluppo dei mercati tecnologici e apre a nuove opportunità di crescita, con una visione condivisa e sostenibile dellinnovazione.

Questo premio parla di squadra e di frontiera  ha sottolineato Angelo Giove, Amministratore Unico di IVERT -. Squadra, perché nasce dalla collaborazione con CTE Matera e quindi un ecosistema pubblico-privato che crede nella ricerca applicata. Frontiera, perché portiamo la sicurezza quantistica dentro processi dimpresa reali: supply chain, pagamenti, scambi di asset. Abbiamo dimostrato che anche da Matera si possono creare applicativi innovativi capaci di stare sul mercato.



Il lavoro della CTE Matera si distingue come modello di collaborazione pubblico-privato, capace di attrarre giovani talenti, startup e imprese del territorio. Grazie a progetti come quello premiato a Milano, la città conferma la sua vocazione di avanguardia nei settori dellintelligenza artificiale, della blockchain e delle tecnologie emergenti, rafforzando la sua posizione come polo strategico dellinnovazione nel Mezzogiorno e in Italia.



E la settimana prossima sarà dedicata allinnovazione, alla crescita imprenditoriale e alla creatività digitale. Il Comune di Matera e la CTE promuovono due importanti eventi che coprono dimensioni complementari: lattrazione degli investimenti e la sperimentazione di nuovi linguaggi tecnologici.



Si tratta di Matera Venture Connect per il sostegno ad idee innovative di successo del territorio con la presenza di fondi di investimento e Matera Hack for Play, un hackaton per il gaming che chiama a raccolta sviluppatori e innovatori digitali su spunti tematici di forte aderenza con il territorio.



La settimana si aprirà l11 novembre con Matera Venture Connect, giornata dedicata allincontro tra imprese innovative e 5 fondi di venture capital italiani.



Dal 12 al 14 novembre, la CTE si trasformerà poi in un laboratorio di creatività con Matera Hack for Play, una game jam di 48 ore.