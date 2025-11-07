La Basilicata con le sue eccellenze enogastronomiche è presente a Bologna, al Villaggio contadino della Coldiretti, una grande festa-evento aperta a tutti per scoprire la centralità del mondo contadino, vivere esperienze autentiche e riscoprire il valore del cibo italiano. Fino a domenica cittadini e turisti potranno calarsi in un grande villaggio agricolo dove incontrare gli agricoltori, conoscere da vicino i prodotti e le storie delle nostre campagne, degustare il meglio del cibo italiano e partecipare a laboratori, incontri ed esperienze dedicate alla sostenibilità, alla salute e alla cultura del territorio. Nei tre giorni della manifestazione con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno sui temi della sana alimentazione, del turismo, dellambiente, dell'economia, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. Il Villaggio ospita il mercato di Campagna Amica, con agricoltori provenienti dalla Basilicata e da tutte le altre regioni italiane: unoccasione per acquistare prodotti genuini direttamente dal produttore e sostenere lagricoltura locale. In programma anche lezioni sullolio extravergine italiano, degustazioni di vino e birra agricola, e laboratori di agricosmesi, con consigli naturali e idee creative per il benessere. Gli orti didattici a cura dei tutor del verde di Campagna Amica completeranno lofferta educativa per grandi e piccoli, che potranno sperimentare anche le attività dellagriasilo. Lo spazio Generazione Agricoltori accoglierà giovani imprenditori under 33 che si confronteranno su progetti innovativi per la crescita sostenibile delle campagne italiane. Focus anche sul ruolo delle donne nellagricoltura e sullesperienza degli anziani nella trasmissione del sapere rurale. Anche in Basilicata aumentano i giovani al lavoro nei campi, in particolare gli under 35  spiega Coldiretti Basilicata- alle tradizionali attività di gestione delle attività, di raccolta e di allevamento si stanno affiancando nuove figure professionali che vanno da quelle multifunzionali a quelle ad alta specializzazione tecnologica, capaci di supportare le imprese nella digitalizzazione della propria azienda, sfruttando le nuove opportunità offerte dallAgricoltura 4.0. Tra le prime si registra una domanda per profili che vanno dal trattorista al taglialegna fino al potatore, ma anche per quelle innovative allinterno dellimpresa agricola come laddetto alla vendita diretta di prodotti tipici, alla macellazione, alla vinificazione o alla produzione di yogurt e formaggi. Tra le seconde, alcuni esempi sono il data analyst agricolo che analizza i dati provenienti da sensori e macchine per ottimizzare operazioni e rese. Lo specialista in agricoltura di precisione utilizza Gps, satelliti e sensori per gestire le colture riducendo gli sprechi. Il prompt manager agronomico professionista supporta le imprese nelluso dellintelligenza artificiale per prevedere condizioni, ottimizzare risorse e migliorare la produttività.