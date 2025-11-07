|
|
|La Basilicata a Bologna la Villaggio Contadino della Coldiretti
7/11/2025
|La Basilicata con le sue eccellenze enogastronomiche è presente a Bologna, al Villaggio contadino della Coldiretti, una grande festa-evento aperta a tutti per scoprire la centralità del mondo contadino, vivere esperienze autentiche e riscoprire il valore del cibo italiano. Fino a domenica cittadini e turisti potranno calarsi in un grande villaggio agricolo dove incontrare gli agricoltori, conoscere da vicino i prodotti e le storie delle nostre campagne, degustare il meglio del cibo italiano e partecipare a laboratori, incontri ed esperienze dedicate alla sostenibilità, alla salute e alla cultura del territorio. Nei tre giorni della manifestazione con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo si alterneranno esponenti istituzionali, rappresentanti della società civile, studiosi, sportivi e artisti che discuteranno sui temi della sana alimentazione, del turismo, dellambiente, dell'economia, ma non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. Il Villaggio ospita il mercato di Campagna Amica, con agricoltori provenienti dalla Basilicata e da tutte le altre regioni italiane: unoccasione per acquistare prodotti genuini direttamente dal produttore e sostenere lagricoltura locale. In programma anche lezioni sullolio extravergine italiano, degustazioni di vino e birra agricola, e laboratori di agricosmesi, con consigli naturali e idee creative per il benessere. Gli orti didattici a cura dei tutor del verde di Campagna Amica completeranno lofferta educativa per grandi e piccoli, che potranno sperimentare anche le attività dellagriasilo. Lo spazio Generazione Agricoltori accoglierà giovani imprenditori under 33 che si confronteranno su progetti innovativi per la crescita sostenibile delle campagne italiane. Focus anche sul ruolo delle donne nellagricoltura e sullesperienza degli anziani nella trasmissione del sapere rurale. Anche in Basilicata aumentano i giovani al lavoro nei campi, in particolare gli under 35 spiega Coldiretti Basilicata- alle tradizionali attività di gestione delle attività, di raccolta e di allevamento si stanno affiancando nuove figure professionali che vanno da quelle multifunzionali a quelle ad alta specializzazione tecnologica, capaci di supportare le imprese nella digitalizzazione della propria azienda, sfruttando le nuove opportunità offerte dallAgricoltura 4.0. Tra le prime si registra una domanda per profili che vanno dal trattorista al taglialegna fino al potatore, ma anche per quelle innovative allinterno dellimpresa agricola come laddetto alla vendita diretta di prodotti tipici, alla macellazione, alla vinificazione o alla produzione di yogurt e formaggi. Tra le seconde, alcuni esempi sono il data analyst agricolo che analizza i dati provenienti da sensori e macchine per ottimizzare operazioni e rese. Lo specialista in agricoltura di precisione utilizza Gps, satelliti e sensori per gestire le colture riducendo gli sprechi. Il prompt manager agronomico professionista supporta le imprese nelluso dellintelligenza artificiale per prevedere condizioni, ottimizzare risorse e migliorare la produttività.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|7/11/2025 - BaLu Pro a Montalbano Jonico: la danza deccellenza nel cuore della Basilicata
Dopo il successo del primo appuntamento tenutosi ad Scanzano Jonico, con il sostegno dellASD Kings Dance Academy diretta dal Maestro Alessandro Stigliano, il progetto di alta formazione BaLu Pro approda a Montalbano Jonico per il suo secondo incontro, grazie al sostegno de...-->continua
|
|
|7/11/2025 - Gabriele Mainetti primo ospite domani del Matera Film Festival
Prima giornata di proiezioni e incontri domani, sabato 8 novembre 2025, per la sesta edizione del Matera Film Festival, diretto da Dario Toma, che si terrà nella Città dei Sassi fino al 16 novembre, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi d...-->continua
|
|
|7/11/2025 - Il Comune di Matera premiato allo Smau Milano per lInnovazione nella Pubblica Amministrazione
Il Comune di Matera ha ricevuto il prestigioso Premio Innovazione Smau 2025, nella categoria Pubblica Amministrazione, un riconoscimento che valorizza limpegno e i risultati ottenuti dalla Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) di Matera nel campo dellinnovaz...-->continua
|
|
|7/11/2025 - ''Musicadonna'': al via a Viggiano la Rassegna artistica e di formazione dedicata allarpa
Tutto pronto allinterno della meravigliosa cornice della Città dellArpa e della Musica per la rassegna concertistica e di formazione dal titolo MusicaDonna.
Liniziativa promossa dall Assessorato alla Cultura del Comune di Viggiano, in Collaborazione ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV