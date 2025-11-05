|
|
|II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane Matera, 7-8 novembre 2025
5/11/2025
|LAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) partecipa attivamente alla II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso lUNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzione scientifica di Berardino DAscoli. La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 13.30.
Questo incontro conferma limportanza di costruire un team nutrizionale multidisciplinare per una gestione efficace e condivisa della nutrizione artificiale, elemento centrale nella cura dei pazienti complessi. Nella seconda giornata approfondiremo le novità terapeutiche riguardanti i nuovi farmaci biologici in commercio, tema di grande interesse per tutta la comunità gastroenterologica dichiara Berardino DAscoli.
Liniziativa, promossa con il contributo della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) e dellOrdine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Matera, rappresenta un momento di approfondimento e confronto sulle più recenti innovazioni in ambito gastroenterologico, con particolare attenzione alla nutrizione artificiale e alle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD).
Nel corso delle due giornate di lavori, specialisti provenienti da diverse realtà ospedaliere e territoriali si confronteranno su strategie terapeutiche, gestione multidisciplinare e percorsi assistenziali integrati, con lobiettivo di migliorare la qualità della cura e la continuità assistenziale.
Anche questanno lASM partecipa attivamente a questa iniziativa che valorizza la ricerca clinica e la formazione continua dei nostri professionisti. Eventi come le Giornate Gastroenterologiche Materane rafforzano il dialogo tra specialisti, promuovono linnovazione e contribuiscono a garantire ai cittadini della Basilicata unassistenza sempre più qualificata afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo.
Con questa collaborazione, lASM conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita culturale e scientifica del sistema sanitario locale, ponendo al centro la salute e il benessere della comunità.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/11/2025 - ''I Concerti della Domenica'': al via la nuova stagione a Latronico
Torna a Latronico lattesa rassegna I Concerti della Domenica, appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale locale, che anche questanno promette emozioni e grande musica nella calda cornice della Sala Pertini.
La manifestazione, organizzata dalla Società dei C...-->continua
|
|
|5/11/2025 - II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane Matera, 7-8 novembre 2025
LAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) partecipa attivamente alla II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso lUNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzio...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Policoro si illumina con ''Passi di Pace 2025'': studenti e comunità in cammino per un mondo migliore
Unondata di entusiasmo, sorrisi e colori animerà le strade di Policoro in occasione di Passi di Pace 2025, levento più atteso e luminoso dellanno, promosso dallIstituto Comprensivo Giovanni Paolo II e dallI.I.S. PolicoroTursi, con il patrocinio del...-->continua
|
|
|5/11/2025 - Il Parco del Pollino protagonista alla Swiss International Holiday Exhibition di Lugano
Il Parco Nazionale del Pollino ha partecipato alla 22ª edizione della Swiss International Holiday Exhibition (SIHE), tenutasi a Lugano dal 31 ottobre al 2 novembre 2025. Levento, tra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al turismo, ha rappres...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV