II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane Matera, 7-8 novembre 2025

5/11/2025

LAzienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) partecipa attivamente alla II Edizione delle Giornate Gastroenterologiche Materane, appuntamento scientifico di rilievo nazionale in programma il 7 e 8 novembre 2025 presso lUNAHOTELS MH di Matera, sotto la direzione scientifica di Berardino DAscoli. La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 13.30.

Questo incontro conferma limportanza di costruire un team nutrizionale multidisciplinare per una gestione efficace e condivisa della nutrizione artificiale, elemento centrale nella cura dei pazienti complessi. Nella seconda giornata approfondiremo le novità terapeutiche riguardanti i nuovi farmaci biologici in commercio, tema di grande interesse per tutta la comunità gastroenterologica  dichiara Berardino DAscoli.

Liniziativa, promossa con il contributo della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED) e dellOrdine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Matera, rappresenta un momento di approfondimento e confronto sulle più recenti innovazioni in ambito gastroenterologico, con particolare attenzione alla nutrizione artificiale e alle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD).

Nel corso delle due giornate di lavori, specialisti provenienti da diverse realtà ospedaliere e territoriali si confronteranno su strategie terapeutiche, gestione multidisciplinare e percorsi assistenziali integrati, con lobiettivo di migliorare la qualità della cura e la continuità assistenziale.


Anche questanno lASM partecipa attivamente a questa iniziativa che valorizza la ricerca clinica e la formazione continua dei nostri professionisti. Eventi come le Giornate Gastroenterologiche Materane rafforzano il dialogo tra specialisti, promuovono linnovazione e contribuiscono a garantire ai cittadini della Basilicata unassistenza sempre più qualificata  afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo.

Con questa collaborazione, lASM conferma il proprio impegno nel sostenere la crescita culturale e scientifica del sistema sanitario locale, ponendo al centro la salute e il benessere della comunità.



