Il 31 ottobre, 1 e 2 novembre Borgo diVino in tour torna a Venosa 27/10/2025 Si terrà a Venosa, la città di Orazio, lultimo dei ventidue appuntamenti di Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi dedicato alle eccellenze enologiche e gastronomiche locali e nazionali nel circuito de I Borghi più belli dItalia (un borgo per regione per un totale di 20 tappe) che ha visto questanno laggiunta di 2 tappe estere: San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", e Le Castellet, Borgo certificato nellomologa Associazione francese Les Plus Beaux Villages de France.

Il tour, iniziativa promossa sin dal 2021 dallAssociazione I Borghi più belli dItalia, è organizzato da Valica S.p.a e si avvale, per la tappa lucana, di Basilicata Tipica, ente di promozione delle produzioni di qualità della Regione Basilicata, in veste di partner istituzionale.

Sarà una tre-giorni dedicata al Gusto e alla Bellezza che permetterà al pubblico dei wine lovers di conoscere vini locali e nazionali, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio. Il tutto sarà arricchito da momenti di approfondimento sulla cultura del vino e musica dal vivo.

Venerdì 31 ottobre, Sabato 1 e Domenica 2 novembre nel centro storico di Venosa troverete una selezione dei migliori vini territoriali e nazionali, per una proposta enologica che spazierà dalle etichette lucane a quelle di cantine provenienti da altre regioni italiane come Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Veneto, Piemonte, Toscana e non solo.

Spazio anche al food con unarea dedicata, dove verranno proposte specialità gastronomiche come taglieri di salumi e formaggi, fritti della tradizione, tris della tradizione romana, zuppa lucana, dolce al peperone crusco e molto altro.

Come funziona levento

Borgo diVino in tour è un evento aperto a tutti, wine lovers, turisti o semplici curiosi. Si svolgerà nel centro storico di Venosa, a Piazza Umberto I, nei seguenti giorni ed orari:

venerdì 31 ottobre: dalle 18.00 alle 23.00

sabato 1 novembre: dalle 12.00 alle 23.00

domenica 2 novembre: dalle 12.00 alle 22.00

Lungo il percorso dellevento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicati alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e unarea food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di 18 comprensivo di 8 assaggi a scelta; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.

Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dellevento, oppure online sul sito borgodivino.it/venosa.

È con entusiasmo che accogliamo a Venosa la seconda edizione di Borgo diVino in tour, un evento che, già lo scorso anno, ha saputo coniugare qualità, partecipazione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale ed enogastronomico - dichiara Francesco Mollica, Sindaco di Venosa - Il successo della prima edizione, che ha visto una straordinaria affluenza di visitatori e lapprezzamento unanime di operatori e cittadini, ha confermato la vocazione della nostra città ad essere non solo custode di storia e bellezza, ma anche protagonista di esperienze autentiche legate al buon vivere e alla promozione dei territori.

Borgo diVino in tour rappresenta per Venosa unoccasione preziosa: è la celebrazione del vino come espressione della nostra identità e delle nostre tradizioni, ma anche un momento di incontro, confronto e crescita per le aziende locali e per tutta la comunità.

Ringrazio gli organizzatori, i produttori, le istituzioni coinvolte e tutti coloro che, con passione e impegno, contribuiscono alla riuscita di questa manifestazione. Invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi, per vivere insieme tre giornate allinsegna della qualità, della convivialità e della bellezza.

Venosa è pronta ad accogliervi, ancora una volta, con il calore della sua gente e il sapore inconfondibile delle sue eccellenze.



Contenuti correlati:



Masterclass Dalla coppa degli dei al calice moderno: viaggio sensoriale tra idromele, Orazio e lAglianico del Vulture - sabato 1 novembre ore 18.00



Unesperienza unica nel cuore del Castello Aragonese di Venosa , dove il tempo si fonde con il gusto. Dalle bevande sacre degli antichi al vino che racconta la storia di una terra: un percorso tra archeologia del gusto, poesia latina e il carattere vulcanico dellAglianico del Vulture. Scopriremo come il nettare degli antichi si è evoluto fino a diventare simbolo del territorio lucano, attraverso degustazioni, racconti e suggestioni letterarie. LAglianico del Vulture DOCG proposto in degustazione prende vita nella terra e nelle mani di 5 produttori storici: Cantina di Venosa, Strapellum, Vitis in Vulture, Re Manfredi e Vincenzo Vigilante.

La masterclass è gratuita fino ad esaurimento posti, su prenotazione online, al link borgodivino.it/masterclass-venosa .





Musica dal vivo



Levento si arricchirà anche di momenti musicali che renderanno latmosfera ancora più piacevole. Questi gli appuntamenti:



Venerdì 31 Ottobre: DJ Manu - Hallowen House Music Mix



Sabato 1º Novembre: Acustic Trio: Il repertorio propone una selezione di brani rock degli anni 2000, rivisitati in chiave acustica con arrangiamenti curati e una forte attenzione allequilibrio vocale.



Domenica 2 novembre: Alice Telesca Musica Pop Soul; Ricky de Nigris Duo: Sax Riccardo de Nigris, Percussioni Ignazio Gammone

