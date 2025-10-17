|
|
|Latronico: domenica la presentazione del libro 'Monte Alpi e dintorni'
17/10/2025
|Una montagna che parla di uomini, di cammini e di natura. Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 17.30, la Sala polifunzionale Sandro Pertini di Latronico ospiterà la presentazione del libro Monte Alpi e dintorni. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, la montagna che racconta uomini e natura di Bruno Niola, edito da Rubbettino.
Liniziativa, promossa dal Comune di Latronico in collaborazione con Rubbettino Editore, rappresenta un momento di riflessione e di racconto su uno dei luoghi simbolo del Pollino lucano: il Monte Alpi, una montagna che, nel libro, diventa specchio dellanima di un territorio e custode di memorie collettive.
Nel volume, Niola intreccia la storia e la geografia del Monte Alpi con le vicende umane che ne hanno attraversato le pendici: pastori, briganti, escursionisti e comunità che, nel corso del tempo, hanno trovato in questa montagna un punto di riferimento materiale e spirituale. Il risultato è un affresco narrativo che unisce la precisione del racconto geografico alla sensibilità dellosservazione umana, restituendo al lettore la profondità di un paesaggio che parla, che cambia, che vive.
Alla presentazione interverranno il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, il professor Domenico Guida, ordinario di Geomorfologia allUniversità degli Studi di Salerno, Pino Di Tomaso, guida storica del Parco Nazionale del Pollino, e Vincenzo Gulfo, presidente della sezione CAI di Lagonegro. A condurre lincontro sarà Angelo Oliveto, presidente dellAssociazione della Stampa di Basilicata.
Sarà presente lautore.
Il Monte Alpi spiega Bruno Niola è una montagna che non si limita a farsi ammirare: costringe a guardarsi dentro. È un luogo che insegna il senso del limite e, allo stesso tempo, la misura della libertà. Raccontarlo significa restituire voce a un paesaggio che da sempre accompagna la vita e limmaginario delle nostre comunità.
Monte Alpi e dintorni non è soltanto un libro dedicato a un luogo, ma un invito a riscoprire il senso del camminare e dellappartenenza. È un omaggio alla montagna come spazio di conoscenza e di relazione, dove luomo ritrova la misura del proprio passo e il ritmo lento della natura.
Lincontro si inserisce nel programma culturale Incontro con i libri Rubbettino, che porta nelle comunità dellItalia meridionale autori, storie e riflessioni legate al territorio e al suo patrimonio
|
