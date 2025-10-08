Nellambito del progetto Il Filo di Arianna, che punta a creare una rete integrata di supporto per chi si prende cura di persone con malattie neurodegenerative, partiranno in Basilicata diverse iniziative e attività ludico ricreative, psicologiche e di promozione del tempo libero a favore dei caregiver anche con l'intento di alleggerirli dal carico di cura.



Unéquipe di professionisti sarà impegnata in una serie di colloqui psicologici itineranti, pensati per offrire ascolto, orientamento e strumenti pratici a chi ogni giorno affronta il difficile compito di prendersi cura di un familiare con demenza o parkinsonismo.

A queste attività si affiancherà una giornata di prevenzione gratuita con somministrazione di test di primo livello delle funzione cognitive (su prenotazione) rivolta agli over 55, con lobiettivo di promuovere la diagnosi precoce.





Parallelamente, il progetto prevede un Corso di formazione per lassistenza alle persone affette da malattie neurodegenerative e caregiving. Il percorso, strutturato in 9 week end di incontri (4 ore il sabato e 4 ore la domenica), è rivolto a familiari, volontari e personale non sanitario e ha lobiettivo di fornire strumenti pratici, emotivi e psicologici per affrontare le sfide della cura quotidiana, prevenire il burnout e conoscere i servizi e le risorse disponibili sul territorio lucano.

Nelle prossime settimane saranno divulgati i dettagli delle attività.



Il progetto comprende anche:

Sportelli itineranti nei Comuni partner con consulenza legale, assistenza burocratica e orientamento ai servizi socio-sanitari;

Presidio di ascolto e consulenza;

Short list di operatori socio-sanitari e assistenti domiciliari, utile per rispondere ai bisogni delle famiglie.



Il progetto è promosso dalla Cooperativa sociale Adan con il sostegno della Fondazione CON IL SUD, si rivolge ai caregiver del territorio del Marmo Platano Melandro, affrontando la solitudine e le difficoltà quotidiane di chi si prende cura di persone affette da Alzheimer, Parkinson e altre malattie neurodegenerative. Lobiettivo è migliorare la qualità della vita di chi assiste i malati, offrendo loro formazione e supporto, grazie anche alla collaborazione tra Comuni di Picerno, Brienza, Satriano di Lucania e Tito, Fondazione Nazionale Interesse Uomo Onlus, Cooperativa sociale Ricco Dentro, Cooperativa sociale Adan, Associazione Alzheimer Basilicata e ASD Dream Farm.