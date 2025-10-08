Sabato scorso si è verificata in Basilicata una delle più gravi stragi di lavoratori migranti degli ultimi anni. Ben quattro braccianti agricoli pakistani sono deceduti sul colpo ed uno è in fin di vita presso lospedale di Potenza a causa di un terribile incidente avvenuto in territorio di Scanzano Ionico, sulla strada di fondovalle dellAgri. Le cronache riportano che erano in diecisu unautovettura che poteva trasportare al massimo sette persone, ma ha davvero poca importanza la dinamica dellincidente perché la tragedia non è certo avvenuta per una semplice violazione del codice stradale. In questo caso si tratta, purtroppo, di una strage che ha motivazioni ben più profonde e che si poteva evitare se fossero state applicate le norme anti caporalato e se a questi lavoratori stranieri precari, sfruttati, obbligati a fare centinaia di chilometri per raccogliere la frutta che troviamo nei nostri supermercati, fossero state garantite le condizioni dignitose di vita e di lavoro. È una tragedia che deve renderci tutti più responsabili di fronte allincapacità di un sistema produttivo, amministrativo e legislativo che non è ancora evidentemente in grado di garantire la sicurezza a lavoratori che più di altri sono sottoposti a condizioni inumane di sfruttamento e che guadagnano, a costo di enormi sacrifici, il poco denaro necessario ad una vita dignitosa per le loro famiglie rimaste lontane. In un momento in cui ormai siamo abituati a contare i morti a migliaia a causa delle guerre devastanti che sono in corso, questa tragedia rischia di essere considerata un dramma minore, di essere derubricata come un episodio di poco conto. Ha dichiarato il Premio Nobel per la Pace Jody Williams, eppure quelle persone morte hanno ciascuna una propria storia, avevano il proprio progetto di vita, i loro affetti, i loro sogni che sono rimasti schiacciati su una strada per pochi soldi. Tutto questo merita rispetto e considerazione e risposte concrete. Il tempo del rammarico e del cordoglio va superato con azioni concrete da parte delle istituzioni che devono lavorare affinché questi episodi non si ripetano, affinché arrivino presto risposte efficaci ai problemi abitativi per i lavoratori stagionali agricoli e controlli più stringenti per superare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento.