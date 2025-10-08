HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Strage di braccianti in Val D'Agri: ''emergano responsabilità''

8/10/2025

Sabato scorso si è verificata in Basilicata una delle più gravi stragi di lavoratori migranti degli ultimi anni. Ben quattro braccianti agricoli pakistani sono deceduti sul colpo ed uno è in fin di vita presso lospedale di Potenza a causa di un terribile incidente avvenuto in territorio di Scanzano Ionico, sulla strada di fondovalle dellAgri. Le cronache riportano che erano in diecisu unautovettura che poteva trasportare al massimo sette persone, ma ha davvero poca importanza la dinamica dellincidente perché la tragedia non è certo avvenuta per una semplice violazione del codice stradale. In questo caso si tratta, purtroppo, di una strage che ha motivazioni ben più profonde e che si poteva evitare se fossero state applicate le norme anti caporalato e se a questi lavoratori stranieri precari, sfruttati, obbligati a fare centinaia di chilometri per raccogliere la frutta che troviamo nei nostri supermercati, fossero state garantite le condizioni dignitose di vita e di lavoro. È una tragedia che deve renderci tutti più responsabili di fronte allincapacità di un sistema produttivo, amministrativo e legislativo che non è ancora evidentemente in grado di garantire la sicurezza a lavoratori che più di altri sono sottoposti a condizioni inumane di sfruttamento e che guadagnano, a costo di enormi sacrifici, il poco denaro necessario ad una vita dignitosa per le loro famiglie rimaste lontane. In un momento in cui ormai siamo abituati a contare i morti a migliaia a causa delle guerre devastanti che sono in corso, questa tragedia rischia di essere considerata un dramma minore, di essere derubricata come un episodio di poco conto. Ha dichiarato il Premio Nobel per la Pace Jody Williams, eppure quelle persone morte hanno ciascuna una propria storia, avevano il proprio progetto di vita, i loro affetti, i loro sogni che sono rimasti schiacciati su una strada per pochi soldi. Tutto questo merita rispetto e considerazione e risposte concrete. Il tempo del rammarico e del cordoglio va superato con azioni concrete da parte delle istituzioni che devono lavorare affinché questi episodi non si ripetano, affinché arrivino presto risposte efficaci ai problemi abitativi per i lavoratori stagionali agricoli e controlli più stringenti per superare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
8/10/2025 - "Michelangelo Pistoletto per la Pace. Il Terzo Paradiso all'Unibas"

Giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 17, presso il Campus di Matera dell'Università degli Studi della Basilicata, si svolgerà l'evento "Michelangelo Pistoletto per la Pace. Il Terzo Paradiso all'Università degli Studi della Basilicata", in occasione della candidatura al Premio No...-->continua
8/10/2025 - L'orchestra sinfonica di Matera celebra i 150 anni di 'Carmen'


Una serata che promette emozione, intensità e fascino senza tempo: lOrchestra Sinfonica di Matera celebra il 150° anniversario di Carmen, lopera che più di ogni altra ha incarnato la sensualità e il dramma del teatro musicale.
Venerdì 10 ottobre, al...-->continua
8/10/2025 - Doppia uscita di Velvet Wind, cortometraggio musicale di Anna Rita Del Piano

Un vento di pace ha attraversato due luoghi simbolo della cultura del territorio lucano e pugliese con la proiezione del cortometraggio musicale Velvet Wind, opera firmata dalla regista e attrice Anna Rita Del Piano, che invita a dire no alla guerra e alla v...-->continua
8/10/2025 - Asp: nuova schiera di infermieri da assumere al 118

Nuove assunzioni previste dalla Asp Basilicata con maggiore incremento di personale presso il Dipaertimento di Emergenza-Urgenza 118.
A stabilirlo la delibera 812/2025 firmata dal Commissario Straordinario dellAzienda Sanitaria Locale di Potenza con cui ...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo