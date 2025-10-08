HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Turismo nel Pollino, Rotonda accoglie i camminatori australiani tra natura, storia e gastronomia

8/10/2025

Dopo gli americani è toccato agli australiani visitare Rotonda, cuore del Parco nazionale del Pollino. Il borgo è stato una delle tappe del viaggio alla scoperta dei luoghi più iconici della Basilicata ideato da Hedonistic Hiking. I partecipanti sono camminatori instancabili - spiegano gli organizzatori dei viaggi alla scoperta della Basilicata - ma in questi tour cè molta attenzione al confort e ai servizi di alta qualità per i soggiorni. A Rotonda, ad accogliere i turisti le stanze del Borgo Ospitale SantAnna, che con la sua spa ha consentito ai camminatori di riprendersi dalle fatiche del viaggio. Fa piacere scoprire come siano sempre più i turisti che da tutto il mondo arrivano sul Pollino- spiega l'imprenditore Franco Bruno  attratti dal 'borgo ospitale', lalbergo diffuso costituito da antiche abitazioni del centro storico recuperate e trasformate in alloggi per i turisti. Un esempio di resilienza e di rigenerazione urbana, oltre ad essere modello di ospitalità diffusa. Lobiettivo è quello di mettere in rete le eccellenze territoriali e offrire ai turisti una vasta gamma di esperienze da raccontare. Nel corso della permanenza a Rotonda i turisti australiani hanno potuto compiere una visita alla scoperta del centro storico, con una tappa al belvedere della chiesetta del Rosario per ammirare le vette del Parco Nazionale del Pollino, e poi al Museo Geo- Paleontologico e Archeologico. Immancabili anche le esperienze gastronomiche: i visitatori hanno potuto gustare specialità tipiche, tra cui piatti preparati con le due dop del Pollino: la melanzana rossa e il fagiolo bianco di Rotonda, accompagnati dagli ottimi vini lucani.



