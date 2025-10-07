Latronico Bike Center: la nuova frontiera delloutdoor lucano 7/10/2025 È stato presentato il Latronico Bike Center, nuova infrastruttura dedicata al turismo sportivo e al cicloturismo che punta a fare di Latronico un luogo ideale per loutdoor e il benessere in Basilicata. Liniziativa si inserisce nel più ampio programma Sentieri del Benessere, sostenuto dalla Regione Basilicata e promosso dai Comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano, con lobiettivo di valorizzare le aree interne attraverso percorsi che intrecciano natura, cultura e gastronomia, collegando la montagna alla costa. Alla presentazione, svoltasi nella Sala Consiliare Sandro Pertini, hanno preso parte il sindaco Fausto Alberto De Maria, il vicesindaco con delega al Turismo Rosita La Banca, Antonio Candela, co-progettista di Sentieri del Benessere, Alessio Migazzi, CEO di DOLOMEET Srl, e Pasquale Larocca, operatore ed esperto di turismo sportivo.



"Oggi abbiamo presentato un progetto a cui teniamo moltissimo: trasformare Latronico nella capitale delloutdoor", ha dichiarato il sindaco Fausto De Maria. "Il primo passo riguarda il mondo delle biciclette, con sentieri e percorsi dedicati alle mountain bike che abbiamo realizzato in questi due anni, insieme a un grande bike park. Sarà uno spazio di formazione e divertimento, con una pump track e uno skill park pensati per tutte le età: famiglie, giovani e adulti. Dopo aver investito sul benessere e sulle terme, vogliamo offrire anche questa opportunità legata a uno sport in forte crescita, come dimostra lesperienza del Trentino-Alto Adige".



Il progetto punta alla qualità dellesperienza anche attraverso strumenti digitali. Come ha spiegato Pasquale Larocca: "Il portale consente di prenotare le diverse attività attraverso una selezione per tipologia di percorso e livello di difficoltà. Al suo interno si trovano informazioni sulle strutture ricettive, sui luoghi dove mangiare e su altre esperienze outdoor, dal trekking al benessere, dal parco termale alle Cascate Rosse del Benessere. Tra le attività più suggestive cè la Waterfall Experience, che accompagna i visitatori lungo il tratto finale delle cascate fino al fiume Sinni. È possibile organizzare uno o più giorni di vacanza, scegliendo sia lalloggio che le attività sportive".



Sottolineando limpegno su formazione e sicurezza, Alessio Migazzi ha aggiunto: "Latronico arricchisce la sua tradizione legata al benessere con nuove strutture dedicate al mondo della bici. Ai 300 km di percorsi già esistenti si aggiunge una pump track  un circuito di dossi e curve paraboliche ideale per migliorare la tecnica di guida  e uno skill park pensato per i più piccoli e per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei trail. Qui, grazie al supporto di istruttori qualificati, sarà possibile imparare a stare in bici in modo corretto e sicuro".



Con il Latronico Bike Center, la città conferma la propria vocazione per un turismo sportivo e sostenibile, facendo dello sport, della salute e della natura leve di crescita economica e sociale per la comunità.





Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 7/10/2025 - Morti sul lavoro. Un bilancio drammatico di insicurezza

Lestate 2025 lascia dietro di sé un triste bilancio di infortuni e morti sul lavoro. I dati a fine agosto parlano, infatti, di 681 decessi, numeri drammatici che narrano una tragedia che si ripete anno dopo anno. La situazione a fine agosto appare stabile rispetto allo sco...-->continua 7/10/2025 - Latronico Bike Center: la nuova frontiera delloutdoor lucano

È stato presentato il Latronico Bike Center, nuova infrastruttura dedicata al turismo sportivo e al cicloturismo che punta a fare di Latronico un luogo ideale per loutdoor e il benessere in Basilicata. Liniziativa si inserisce nel più ampio programma Sentier...-->continua 7/10/2025 - Rotunno: ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno

Il Palazzo del Consiglio Regionale della Basilicata su impulso della Commissione regionale pari opportunità, nelle giornate del 5 e 6 ottobre scorse si è illuminato di rosa per testimoniare limpegno dellIstituzione nella promozione della cultura della preve...-->continua 7/10/2025 - Emigrazione, a Colobraro un diario di comunità

Colobraro. Diario di comunità è il libro che accoglie storie di donne e uomini partiti nel secolo scorso dal piccolo centro lucano e approdati negli Stati Uniti o in Argentina, Canada, Germania, Brasile, Grecia, dove hanno saputo ridisegnare i propri destini...-->continua E NEWS