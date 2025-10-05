HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il tenore rotondese Filizzola eccellenza italiana nel panorama internazionale

5/10/2025

Un evento che ha unito leccellenza della cucina stellata della capitale e la magia della musica italiana, in un raffinato dialogo con i protagonisti della scena tecnologica e creativa globale.
Ieri, presso lHotel Hassler di Roma, situato in cima alla celebre Scalinata di Piazza di Spagna, è stato presentato il volume internazionale promosso da Techtalia, con la partecipazione del suo fondatore Gabriel Schillinger.
In questa cornice esclusiva è stata celebrata anche la figura del tenore Francesco Filizzola, inserito nel libro come eccellenza italiana, a testimonianza del suo profilo artistico e della sua capacità di rappresentare il Made in Italy nel panorama internazionale.
Techtalia è uniniziativa annuale nata per connettere tecnologia, cultura e impresa, valorizzando leleganza e la creatività italiane.
Il volume presentato, Dolce Vita Realized, si configura come un percorso visivo e narrativo attraverso le città italiane, raccontate dalla prospettiva della comunità Techtalia, in un continuo equilibrio tra innovazione e tradizione.
Durante la presentazione romana, Gabriel Schillinger ha introdotto il progetto e dialogato con ospiti e relatori sullidentità culturale italiana nel contesto globale.
Fondatore di Techtalia, Schillinger è riconosciuto per la sua missione di fare dellItalia un crocevia internazionale per i leader del mondo tech e culturale. Sotto la sua guida, Techtalia è divenuta un punto di riferimento per chi desidera far dialogare innovazione e patrimonio artistico.
Nel corso della serata, Francesco Filizzola, accompagnato al pianoforte dal Maestro Mauro Giordani, ha incantato il pubblico con tre celebri brani del repertorio italiano: Con te partirò, Caruso e O Sole Mio.
La sua esibizione, intensa e raffinata, ha rappresentato un momento di perfetta fusione tra musica e cultura, dimostrando come la grande tradizione lirica possa essere ponte ideale tra arte e innovazione.
Originario di Rotonda (Pz), Filizzola è cresciuto in un contesto di profonda sensibilità musicale. La sua carriera internazionale spazia dalla lirica alle contaminazioni contemporanee, portando nel mondo il fascino e lautenticità del canto italiano.
Il riconoscimento ricevuto allinterno del volume Techtalia sancisce la sua affermazione come artista capace di unire tradizione, espressività e visione globale.
Levento, riservato a un pubblico selezionato di ospiti internazionali, è stato impreziosito da unesperienza gastronomica curata da chef stellati, trasformando la serata in un perfetto incontro tra arte, sapori e innovazione.



