|Maratea protagonista di 'Il sapere è di tutti Una lezione in piazza'
1/10/2025
|Il 4 ottobre Maratea sarà tra le protagoniste di Il sapere è di tutti - Una lezione in piazza, liniziativa culturale nazionale promossa dallUniversità degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma che, in contemporanea, coinvolgerà oltre venti comuni italiani. Per un giorno, oltre venti città italiane saranno unite da un unico filo conduttore: rendere il sapere un bene condiviso, accessibile a chiunque. In contemporanea, i docenti dellUniversità degli studi Guglielmo Marconi terranno lezioni pubbliche in presenza, trasformando le piazze in luoghi di dialogo, incontro e riflessione. A Maratea, lappuntamento sarà affidato alla Prof.ssa Stefania Lirer, che proporrà un intervento dal titolo: Il Territorio come Patrimonio Culturale: Conoscere, Valorizzare, Preservare, unoccasione preziosa per vivere la cultura come parte integrante della vita cittadina. Liniziativa promossa dallUniversità degli Studi Guglielmo Marconi e sostenuta dal Comune di Maratea, nasce con lintento di avvicinare il mondo accademico alle comunità locali, rendendo la cultura un patrimonio accessibile e condiviso. Maratea sarà capitale del sapere, parte di un progetto che unisce città e università in una grande lezione collettiva. Lappuntamento è fissato per il 4 Ottobre alle ore 11 in Piazza Buraglia (In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione si svolgerà nellaula Mar@congress dellI.I.S. Giovanni Paolo II di Maratea) Si darà avvio ai lavori con i saluti istituzionali a cura dell'Avv. Cesare Albanese Sindaco di Maratea, del Dott. Francesco Santoro Assessore alla Cultura e del Dott. Giuseppe Santo Gioia Componente del Consiglio Direttivo con Delega di Referente Territoriale per la Regione Basilicata Board Alumni Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma. Al termine della lezione, seguiranno gli interventi di altri rappresentanti istituzionali. Il pubblico presente potrà interagire e porre domande
