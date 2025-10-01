Il Generale Luca Mennitti, appena insediatosi come comandante della Legione Carabinieri "Basilicata", ha fatto della sinergia con le istituzioni del territorio una priorità. Per questo motivo, ha incontrato i volontari e i vertici della Croce Rossa Italiana, un'organizzazione fondamentale per il soccorso e l'assistenza in tutta la regione.

Accolto nella sede regionale di Potenza dal Presidente Regionale Michele Quagliano, il Generale Mennitti ha voluto approfondire le attività della CRI, con particolare attenzione ai servizi di emergenza e alla rete di supporto per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Presidente Quagliano ha illustrato le recenti operazioni congiunte con l'Arma, come l'assistenza alle fasce vulnerabili e il supporto logistico durante eventi di grande affluenza, sottolineando l'importanza di queste collaborazioni.

Durante l'incontro, il Generale Mennitti ha espresso il suo profondo apprezzamento per il lavoro instancabile dei volontari, definendoli un pilastro essenziale per la sicurezza e la coesione sociale della Basilicata. Ha confermato l'impegno dell'Arma a consolidare il partenariato strategico con la Croce Rossa, pianificando futuri progetti che possano unire le forze e le competenze delle due organizzazioni in modo ancora più efficace.

La visita si è conclusa con una stretta di mano e un impegno reciproco: continuare a lavorare fianco a fianco per servire al meglio la comunità lucana.