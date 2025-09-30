Sono Greta Giglio e Valentina Panetta le vincitrici della nona edizione del Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale. Le due giovani giornaliste si sono distinte rispettivamente nelle sezioni Studenti dei Master e delle Scuole di giornalismo e Giornalisti professionisti, praticanti, collaboratori, freelance. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 25 settembre, presso lAula Magna dellUniversità Lumsa di Roma, alla presenza di istituzioni, accademici e professionisti del settore.



Il concorso, promosso dalla Fondazione Alessandra Bisceglia in collaborazione con lOrdine dei Giornalisti e lUniversità Lumsa, conferma anche questanno la sua missione: sostenere e valorizzare il giornalismo sociale, nel ricordo di Alessandra Bisceglia, giovane giornalista lucana scomparsa prematuramente il 3 settembre 2008 a soli 27 anni a causa di una rara malformazione vascolare.



Per la sezione Studenti dei Master e delle Scuole di giornalismo, il podio ha visto al primo posto Greta Giglio; al secondo, Alessandra Moreschini e Libero Straquadanio; al terzo Giulia Rugolo. Nella sezione Giornalisti professionisti, praticanti, collaboratori, freelance, il primo premio è andato a Valentina Panetta, seguita da Giulia Di Leo (secondo posto) e Gabriele Ragnini (terzo posto).



Come da tradizione, la giuria ha assegnato anche riconoscimenti speciali. Questanno a riceverli sono stati Paola Springhetti e Nicola Rabbi, che si sono distinti per la correttezza dellinformazione sulle malattie rare, per lattenzione alla diffusione della cultura della solidarietà e per la realizzazione di servizi di spessore umano sulla disabilità.



Un premio alla memoria particolarmente sentito è stato inoltre attribuito ad Antonio Morelli, capo ufficio stampa di Farmindustria per 26 anni, ricordato per la sua professionalità, umanità e dedizione. A ritirarlo, la moglie Mary. Nella motivazione si legge che "Antonio era soprattutto il suo sorriso, quellaria scanzonata che si celava oltre il nodo della cravatta, sotto il completo blu. Uno che alla fine capiva sempre, allenato al perdono ( ). Ma era anche un professionista, uno di quelli rari perché gentili e consapevole che lavorare e restare umani sono due cose che non posso mai andare separate.



Levento ha avuto le media partnership di Rai TGR e Avvenire ed è stato organizzato con il sostegno di Consiglio Regionale della Basilicata, Farmindustria, Dipartimento Scienze Umane Università Lumsa, Emme Logistica, Acqua Orsini, New and Best e Cantine Terra dei Re. Numerosi i patrocini istituzionali: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore di Sanità, Farmindustria, Vicariato di Roma, Regione Lazio, Consiglio Regionale della Basilicata, Comune di Lavello, Rai Per la Sostenibilità  ESG, TV2000, inBLU2000, Play2000, Federazione nazionale della Stampa italiana (Fnsi), Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi), Associazione della Stampa di Basilicata e Istituto Luigi Sturzo.



A sottolineare il valore culturale e istituzionale della manifestazione, la Camera dei Deputati ha conferito due medaglie quale premio di rappresentanza, riconoscendo limportanza di un appuntamento che mette in dialogo mondo accademico, istituzioni, media e realtà produttive.



Il Premio, giunto alla sua nona edizione, si conferma come una delle più significative iniziative nazionali dedicate al giornalismo sociale e al ricordo di una giovane collega che con passione e sensibilità ha lasciato un segno profondo.