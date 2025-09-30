|
|
|San Severino Lucano, concluso il progetto 'B&B nella Natura'
30/09/2025
|Nella serata del 27 Settembre a S. Severino Lucano, presso il Centro Visite, si è tenuto Lanima del Pollino evento conclusivo, del progetto B&B nella Naturaovvero Biblioteca e Benessere nella Natura, dellAssociazione Culturale Myosotis.
Protagonista di questo appuntamento, Giorgio Braschi, che tramite foto e video ha proposto le suggestioni e le emozioni che si provano, immergendosi nella natura del Parco Nazionale del Pollino. Esperto conoscitore della montagna lucana, guida escursionistica ed eccellente fotografo. In ambito naturalistico, ha regalato panorami, luci e stagioni del Pollino, che neanche chi vive in questi luoghi conosceva.
Ricordiamo che domenica 28 Settembre Giorgio Braschi, è stato premiato alla Cerimonia del Premio Pro Loco UNPLI Basilicata, a Viggianello, proprio per il suo impegno nel divulgare e far conoscere le bellezze naturalistiche di S. Severino Lucano e del Massiccio del Pollino.
Con Lanima del Pollino ha regalato ai presenti, suggestioni autentiche e rime scritte in passato, che descrivono pienamente, cosa si provi nel ritrovarsi in una natura, che veramente lascia stupiti tutti quelli che la vedono. A testimonianza del panorama spettacolare e magico, Braschi racconta che la scultrice olandese Daphné Du Barry, autrice della statua in bronzo della Madonna che alza il Bambino, posta nei pressi del Santuario della Madonna di Pollino, giunta in quel luogo, abbia avvertito la misticità e la presenza della Vergine in modo molto forte ed unico. Esperienza, come lei ha dichiarato, fino ad allora mai avuta.
Successivamente, ha preso la parola la Presidentessa della Myosotis, Maria Marino che ha offerto ai presenti, una presentazione video, con foto di tutti gli appuntamenti del progetto B&B nella Natura, Queste giornate culturali e naturalistiche, sono state realizzate esclusivamente con il patrocinio dellAmministrazione Comunale, nellambito dei Sentieri del Benessere, che unanime ha approvato questo nuovo modo di vivere la natura, con lentezza, consapevolezza e godendo quindi dei benefici dellaria pura che si ha nel piccolo borgo.
É stato utile, questo incontro anche per porre nuove proposte per il futuro, soprattutto con attenzione per le persone disabili, affinché anche loro prendano parte a tali attività .
Tracciando un bilancio delle iniziative, va detto che il sindaco Ciminelli e la sua squadra ancora una volta, hanno vinto la loro partita, puntando sullambiente, sul benessere e sulla cultura, come sempre stanno facendo questi giovani amministratori, da quando sono in carica.
Rosanna Viceconti
|
archivio
|ALTRE NEWS
|30/09/2025 - Bernalda, apre il Centro diurno socioeducativo dei Padri Trinitari
È stato da poco attivato a Bernalda, il Centro diurno socioeducativo dei Padri Trinitari, un servizio rivolto a persone con disabilità, nellambito territoriale Bradanica Medio Basento. Liniziativa - ha evidenziato il direttore dei Centri di riabilitazione dei Padri Trin...-->continua
|
|
|30/09/2025 - San Severino Lucano, concluso il progetto 'B&B nella Natura'
Nella serata del 27 Settembre a S. Severino Lucano, presso il Centro Visite, si è tenuto Lanima del Pollino evento conclusivo, del progetto B&B nella Naturaovvero Biblioteca e Benessere nella Natura, dellAssociazione Culturale Myosotis.
Protagonista ...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Matera: prima esecuzione assoluta dellopera buffa 'Papà Gianni'
Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 20.30, il Cine Teatro Guerrieri di Matera ospiterà la prima esecuzione assoluta dellopera buffa Papà Gianni di Giacomo Lapolla (18431925), compositore originario di Gravina in Puglia. Levento straordinario, prodotto dalla ...-->continua
|
|
|30/09/2025 - Cardiologia interventistica, Potenza e Matera unite: eseguiti i primi impianti TAVI
Eseguiti con successo, nelle sale operatorie della Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza, i primi cinque impianti di protesi valvolare aortica percutanea (Tavi) su pazienti provenienti dallospedale di Matera, frutto della collaborazione tra lAzienda...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV