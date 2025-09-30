Nella serata del 27 Settembre a S. Severino Lucano, presso il Centro Visite, si è tenuto Lanima del Pollino evento conclusivo, del progetto B&B nella Naturaovvero Biblioteca e Benessere nella Natura, dellAssociazione Culturale Myosotis.

Protagonista di questo appuntamento, Giorgio Braschi, che tramite foto e video ha proposto le suggestioni e le emozioni che si provano, immergendosi nella natura del Parco Nazionale del Pollino. Esperto conoscitore della montagna lucana, guida escursionistica ed eccellente fotografo. In ambito naturalistico, ha regalato panorami, luci e stagioni del Pollino, che neanche chi vive in questi luoghi conosceva.



Ricordiamo che domenica 28 Settembre Giorgio Braschi, è stato premiato alla Cerimonia del Premio Pro Loco UNPLI Basilicata, a Viggianello, proprio per il suo impegno nel divulgare e far conoscere le bellezze naturalistiche di S. Severino Lucano e del Massiccio del Pollino.



Con Lanima del Pollino ha regalato ai presenti, suggestioni autentiche e rime scritte in passato, che descrivono pienamente, cosa si provi nel ritrovarsi in una natura, che veramente lascia stupiti tutti quelli che la vedono. A testimonianza del panorama spettacolare e magico, Braschi racconta che la scultrice olandese Daphné Du Barry, autrice della statua in bronzo della Madonna che alza il Bambino, posta nei pressi del Santuario della Madonna di Pollino, giunta in quel luogo, abbia avvertito la misticità e la presenza della Vergine in modo molto forte ed unico. Esperienza, come lei ha dichiarato, fino ad allora mai avuta.



Successivamente, ha preso la parola la Presidentessa della Myosotis, Maria Marino che ha offerto ai presenti, una presentazione video, con foto di tutti gli appuntamenti del progetto B&B nella Natura, Queste giornate culturali e naturalistiche, sono state realizzate esclusivamente con il patrocinio dellAmministrazione Comunale, nellambito dei Sentieri del Benessere, che unanime ha approvato questo nuovo modo di vivere la natura, con lentezza, consapevolezza e godendo quindi dei benefici dellaria pura che si ha nel piccolo borgo.



É stato utile, questo incontro anche per porre nuove proposte per il futuro, soprattutto con attenzione per le persone disabili, affinché anche loro prendano parte a tali attività .



Tracciando un bilancio delle iniziative, va detto che il sindaco Ciminelli e la sua squadra ancora una volta, hanno vinto la loro partita, puntando sullambiente, sul benessere e sulla cultura, come sempre stanno facendo questi giovani amministratori, da quando sono in carica.



Rosanna Viceconti