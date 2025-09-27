Il Basilicata International Film Festival (BIFF), giunto alla sua sesta edizione, sceglie questanno Rionero in Vulture come nuova sede. Dal 2 al 4 ottobre 2025, il Centro Sociale Pasquale Sacco ospiterà tre giornate dedicate al cinema indipendente, alla formazione delle nuove generazioni e al dialogo culturale, confermando il ruolo del festival quale punto di riferimento per il cinema giovane e dautore, come si legge dalla nota stampa. Ledizione 2025, curata dal Direttore Artistico Alberto Nigro e prodotta da Gerardo Carlucci, avrà come filo conduttore il tema Generazioni, esplorando i legami tra passato, presente e futuro. Giovedì 2 ottobre sarà dedicato alle scuole e alla cerimonia inaugurale, venerdì 3 alla formazione con masterclass e incontri internazionali, mentre sabato 4 unirà cinema e letteratura culminando nel gala finale con la premiazione dei film in concorso. Lingresso del pubblico sarà gratuito: giovedì e venerdì dalle 17.00, sabato dalle 15.00, come si legge dalla nota stampa, e le attività del mattino saranno riservate agli studenti. Con questa edizione, il BIFF conferma la sua funzione di piattaforma culturale e formativa, trasformando Rionero in Vulture in un crocevia di linguaggi e racconti condivisi.