Lauria si prepara ad accogliere la seconda edizione di TERRA!, la festa tematica di Alleanza Verdi-Sinistra, che questanno mette al centro le sfide cruciali della Valle del Noce: Alta Velocità, discarica di San Sago e altre criticità che interrogano il futuro del territorio.

Lappuntamento è per domenica 28 settembre 2025, alle ore 17.00 presso Cas Agnese Scaldaferri, con un dibattito dal titolo: La Valle del Noce come la Val Susa? Alta Velocità, San Sago e le altre criticità dellarea: quale futuro?.



Interverranno rappresentanti istituzionali e politici di diverse aree e sensibilità: sindaci del Lagonegrese, parlamentari e dirigenti di partito. A coordinare lincontro sarà Mario Lamboglia, direttore di EcoChannel.



A seguire, alle ore 19.00, sempre a Cas Agnese Scaldaferri, spazio alla cultura con lo spettacolo Storie di Scorie di e con Ulderico Pesce, unopera che intreccia memoria civile e impegno, capace di raccontare con forza e intensità la storia delle lotte ambientali in Basilicata e in Italia.



Unoccasione per unire politica, comunità e cultura, con la convinzione che la difesa dellambiente non è solo una battaglia tecnica, ma anche un racconto collettivo che riguarda la vita di tutti.