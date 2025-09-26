|
|Basilicata, avviata la revisione del Piano Casa: lINU chiede una riforma organica
26/09/2025
|Con le audizioni avviate in III Commissione Consiliare, la Regione Basilicata ha dato il via al percorso di revisione della L.R. 25/09 (Piano Casa), su iniziativa dei consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella. Una norma che, nata per favorire la riqualificazione edilizia e urbana, si è trasformata negli anni in strumento di contro-urbanistica, con deroghe e stabilizzazioni che hanno indebolito la pianificazione istituzionale. LINU Basilicata ha presentato il suo contributo per una riforma organica.
La Regione Basilicata, su iniziativa dei Consiglieri Cifarelli, Morea e Pittella, cui si deve la presentazione di alcune proposte di modifica alla L.R.n.25/09 (Piano Casa Regionale), con le Audizioni avviate ieri in III Commissione Consiliare (presieduta da Rocco Leone), ha iniziato liter di ridefinizione di una legge regionale le cui finalità iniziali erano di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e delle aree urbane degradate.
Una legge che ha segnato, tra luci ed ombre, gli ultimi 15 anni dellurbanistica regionale, degenerando infine, per lo stillicidio di emendamenti ed integrazioni subite, le copiose deroghe consentite, e la sua stabilizzazione a norma ordinaria (2018), in una legge che vanifica la pianificazione urbanistica istituzionale, fino a soppiantarla letteralmente: una vera e propria contro-urbanistica diniziativa privata che determina ricche e incontrollate rendite edilizie, spesso in danno dei servizi pubblici urbani e della qualità della vita dei cittadini.
Una legge complessa, appesantita dagli anni che, come ha osservato il presidente Leone. necessita di essere ringiovanita, con una riscrittura complessiva, nei tempi giusti.
AllAudizione è stata invitata anche la Sezione di Basilicata dellINU (Istituto Nazionale di Urbanistica), rappresentata da chi scrive e dai Consiglieri Nicoletti e Logiudice, che hanno presentato un primo sintetico contributo a questa revisione legislativa, che qui riportiamo:
LINU/Basilicata dà atto che le proposte di modifica presentate, eliminano le storture più evidenti introdotte negli oltre 15 anni di gestione del testo originario della L.R.n.25/09,: esse vanno pertanto tempestivamente approvate, insieme (aggiungiamo noi) al ripristino del limite di validità temporale (Art.10 della Legge 25/09), che solo ne può correggere il carattere acquisito di urbanistica alternativa a quella istituzionale.
Siamo allo stesso tempo consapevoli della grande importanza che riveste, anche in Basilicata, il problema della riqualificazione edilizia e della rigenerazione urbana, questione di grande impegno che investe anche fattori sociali ed infrastrutturali. Questione da affrontare organicamente (senza ulteriori, complicate toppe), mettendo mano ad una specifica nuova Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana, che da un lato espliciti meglio le modalità di perseguimento degli originari obiettivi della L.R.n.25/09 (riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e delle aree urbane degradate), e dallaltro sia di complemento alle più generali scelte di pianificazione urbanistica comunale volte a perseguire linteresse pubblico della qualità della città e quindi della vita.
In buona sostanza con la visione sicuramente più ampia del Piano Urbanistico si possono individuare con più efficienza le linee direttrici della Rigenerazione ed il sistema di incentivi utili per innescare il processo di rigenerazione stessa.
Per consentire al Dipartimento competente di riscrivere una nuova legge di riqualificazione-rigenerazione urbana, che si integri con le procedure ordinarie della pianificazione urbanistica, e che (in qualche modo) tenga conto anche degli indirizzi di tutela prefigurati dal PPR in itinere, si propone pertanto di fissare, per la L.R.n.25/09, una data definitiva di scadenza al 31/12/2026.
Infine lINU/Basilicata non può non sottolineare la inderogabile necessità di riscrivere la stessa Legge Urbanistica Regionale (L.R.n.23/99), per tener conto, dopo 25 anni dalla sua approvazione, sia dellevoluzione del quadro legislativo, disciplinare e programmatico (vedi il Piano Paesaggistico Regionale in dirittura darrivo), e sia delle radicali trasformazioni intervenute sullassetto del territorio regionale (declino demografico e dispersione del sistema insediativo).
Una Legge Urbanistica che dovrà fondarsi su un modello semplificato di pianificazione aderente ai caratteri ed alle dinamiche specifiche che attualmente vive il contesto territoriale regionale, sub-regionale ed urbano, delle quali le questioni di riqualificazione e rigenerazioni dovranno costituire parte armonica ed integrante.
Liter si è avviato: lauspicio è che il Consiglio Regionale sappia raccogliere le istanze provenienti dalla società civile e dia alla Basilicata una Legge che riconosca il giusto valore delle qualità insediative del nostro territorio regionale; uno dei presupposti della sua sopravvivenza.
Potenza , 25/09/2025 p. INU/Basilicata
Il presidente
Lorenzo Rota
