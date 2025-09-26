HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Lagonegro celebra la Madonna di Sirino con il murale ''La Centa'' di Andrea Sposari

26/09/2025

In occasione dei solenni festeggiamenti della Madonna di Sirino, è stato inaugurato a Lagonegro La Centa, il nuovo murale realizzato dallo street artist Andrea Sposari. Lopera, collocata sulla facciata di un palazzo in via Calabria, al Casalino, si affaccia lungo il percorso urbano della tradizionale processione, diventando un punto di riferimento visivo e culturale per la città.

Nellanno giubilare, a 125 anni dal Decreto di incoronazione della statua da parte di Papa Leone XIII e a 25 anni dallincoronazione per mano di Papa Giovanni Paolo II, liniziativa ha voluto celebrare la profonda devozione popolare che lega da secoli la comunità lagonegrese a questa ricorrenza di fede e tradizione, affidando lopera a uno street artist di fama internazionale.

Il murale raffigura una donna che porta la Centa, simbolo di fede e voti popolari, con la Madonna sullo sfondo, creando un dialogo tra memoria storica, spiritualità e arte urbana. Don Gianluca Bellusci, parroco di Lagonegro, ha commentato: Ognuno riconosce nella Centa un voto o un gesto di devozione: questopera ci permette di custodire tutto lanno il legame con la Madonna.

Sposari ha raccontato lispirazione: Quando realizzo unopera in un luogo, mi informo sulle peculiarità del territorio. A Lagonegro ho trovato la mia risposta nella Centa e nella festività della Madonna del Sirino. È stato bellissimo vedere come la popolazione si sia riconosciuta nellopera durante la processione, trovando un punto di incontro e riconoscendo il proprio legame con la tradizione.

Il Sindaco Salvatore Falabella ha sottolineato limportanza delliniziativa: Si tratta del primo grande esperimento di arte pubblica nella nostra città. Abbiamo scelto di realizzarlo in questo quartiere storico per valorizzare larea, in prossimità del percorso della processione della Madonna. Lopera porta larte fuori dai musei e dai monumenti, rendendola accessibile a tutti e ricordando a chi la osserva la propria identità culturale e di fede.

Andrea Sposari, 33 anni, originario della provincia di Messina e attivo tra Italia, Europa e India, coniuga nella sua arte la street art con la memoria collettiva dei luoghi. Con La Centa, il paesaggio urbano di Lagonegro diventa una tela aperta, dove storia, devozione e comunità si incontrano, offrendo ai cittadini uno spazio di riflessione e condivisione che va oltre levento religioso.



