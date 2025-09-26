HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Oltre 300 allevatori partecipano al corso su salute e farmaci veterinari

26/09/2025

Oltre 300 allevatori hanno partecipato al corso sul benessere animale organizzato dallAssociazione regionale allevatori di Basilicata al centro per la creatività Cecilia di Tito. Come si legge nella nota, lincontro ha affrontato temi legati alla gestione degli allevamenti e alluso consapevole dei farmaci veterinari, con lobiettivo di ridurre limpiego di antibiotici e tutelare la salute pubblica.

Di seguito il comunicato stampa.

Il benessere animale è stato al centro di un incontro organizzato dallAssociazione regionale allevatori di Basilicata al centro per la creatività "Cecilia" a Tito. Liniziativa ha visto la partecipazione di ben 300 allevatori, che hanno seguito le lezioni di Cristina Roncoroni referente dellIstituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana e di Nicolò Mangano, dirigente veterinario dell'area C dellAzienda sanitaria di Potenza. Moderatore della giornata è stato Giovanni Oliveto, capo servizio assistenza tecnica di Ara Basilicata. Sono stati affrontati argomenti di estrema attualità incentrati soprattutto sul benessere degli animali negli allevamenti di bovini, ovini, cavalli e bufale. Inoltre ampio spazio è stato dedicato alla gestione e delluso consapevole del farmaco veterinario, soprattutto nellottica della riduzione delluso degli antibiotici, al fine della tutela della salute pubblica e della lotta allantibiotico resistenza. La durata del corso è stata di 8 ore e alla fine delle lezioni gli allevatori hanno sostenuto un test finale. La notevole partecipazione al corso  spiega il direttore di Ara Basilicata, Franco Carbone - è la dimostrazione che gli allevatori dedicano estrema attenzione al benessere e alla salute dei propri animali, che si riflette sulla salute del consumatore finale. Da gennaio di quest'anno sono stati diversi i corsi organizzati dallAssociazione e che hanno visto la partecipazione di quasi mille allevatori lucani.



Oltre 300 allevatori hanno partecipato al corso sul benessere animale organizzato dallAssociazione regionale allevatori di Basilicata al centro per la creatività Cecilia di Tito. Come si legge nella nota, lincontro ha affrontato temi legati alla gestione degli allevament...-->continua
