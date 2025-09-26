|
|Oltre 300 allevatori partecipano al corso su salute e farmaci veterinari
26/09/2025
|Oltre 300 allevatori hanno partecipato al corso sul benessere animale organizzato dallAssociazione regionale allevatori di Basilicata al centro per la creatività Cecilia di Tito. Come si legge nella nota, lincontro ha affrontato temi legati alla gestione degli allevamenti e alluso consapevole dei farmaci veterinari, con lobiettivo di ridurre limpiego di antibiotici e tutelare la salute pubblica.
Di seguito il comunicato stampa.
Il benessere animale è stato al centro di un incontro organizzato dallAssociazione regionale allevatori di Basilicata al centro per la creatività "Cecilia" a Tito. Liniziativa ha visto la partecipazione di ben 300 allevatori, che hanno seguito le lezioni di Cristina Roncoroni referente dellIstituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana e di Nicolò Mangano, dirigente veterinario dell'area C dellAzienda sanitaria di Potenza. Moderatore della giornata è stato Giovanni Oliveto, capo servizio assistenza tecnica di Ara Basilicata. Sono stati affrontati argomenti di estrema attualità incentrati soprattutto sul benessere degli animali negli allevamenti di bovini, ovini, cavalli e bufale. Inoltre ampio spazio è stato dedicato alla gestione e delluso consapevole del farmaco veterinario, soprattutto nellottica della riduzione delluso degli antibiotici, al fine della tutela della salute pubblica e della lotta allantibiotico resistenza. La durata del corso è stata di 8 ore e alla fine delle lezioni gli allevatori hanno sostenuto un test finale. La notevole partecipazione al corso spiega il direttore di Ara Basilicata, Franco Carbone - è la dimostrazione che gli allevatori dedicano estrema attenzione al benessere e alla salute dei propri animali, che si riflette sulla salute del consumatore finale. Da gennaio di quest'anno sono stati diversi i corsi organizzati dallAssociazione e che hanno visto la partecipazione di quasi mille allevatori lucani.
