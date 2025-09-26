Oltre 300 allevatori hanno partecipato al corso sul benessere animale organizzato dallAssociazione regionale allevatori di Basilicata al centro per la creatività Cecilia di Tito. Come si legge nella nota, lincontro ha affrontato temi legati alla gestione degli allevamenti e alluso consapevole dei farmaci veterinari, con lobiettivo di ridurre limpiego di antibiotici e tutelare la salute pubblica.



Di seguito il comunicato stampa.



Il benessere animale è stato al centro di un incontro organizzato dallAssociazione regionale allevatori di Basilicata al centro per la creatività "Cecilia" a Tito. Liniziativa ha visto la partecipazione di ben 300 allevatori, che hanno seguito le lezioni di Cristina Roncoroni referente dellIstituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana e di Nicolò Mangano, dirigente veterinario dell'area C dellAzienda sanitaria di Potenza. Moderatore della giornata è stato Giovanni Oliveto, capo servizio assistenza tecnica di Ara Basilicata. Sono stati affrontati argomenti di estrema attualità incentrati soprattutto sul benessere degli animali negli allevamenti di bovini, ovini, cavalli e bufale. Inoltre ampio spazio è stato dedicato alla gestione e delluso consapevole del farmaco veterinario, soprattutto nellottica della riduzione delluso degli antibiotici, al fine della tutela della salute pubblica e della lotta allantibiotico resistenza. La durata del corso è stata di 8 ore e alla fine delle lezioni gli allevatori hanno sostenuto un test finale. La notevole partecipazione al corso  spiega il direttore di Ara Basilicata, Franco Carbone - è la dimostrazione che gli allevatori dedicano estrema attenzione al benessere e alla salute dei propri animali, che si riflette sulla salute del consumatore finale. Da gennaio di quest'anno sono stati diversi i corsi organizzati dallAssociazione e che hanno visto la partecipazione di quasi mille allevatori lucani.