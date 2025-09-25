|
|
|ASM: Dopo ventanni tornano i corsi OSS. 60 posti disponibili a Matera
25/09/2025
|Con deliberazione del Direttore Generale Maurizio Friolo, lAzienda Sanitaria Locale di Matera, dopo circa ventanni, ha approvato lattivazione di due corsi di formazione di base per Operatore Socio-Sanitario (OSS), ciascuno con 30 partecipanti, per un totale di 60 posti disponibili.
Liniziativa dà attuazione alla DGR n. 239 dell8 maggio 2025, con la quale la Regione Basilicata ha affidato alle Aziende Sanitarie lorganizzazione dei percorsi formativi per OSS, figura cruciale nel sistema sanitario e assistenziale.
«Dopo due decenni ha dichiarato il Direttore Generale Friolo riportiamo a Matera unopportunità di crescita professionale fondamentale. Formare nuovi operatori socio-sanitari significa investire nel futuro della sanità lucana, potenziando le competenze e lassistenza sul territorio. È un segnale concreto di rinnovamento, attenzione ai giovani e rafforzamento dei servizi per i cittadini».
I corsi si svolgeranno nella sede di Matera.
«Non si tratta soltanto di formare nuove figure professionali, ma di costruire le condizioni per una sanità più vicina alle persone, capace di rispondere ai bisogni crescenti di cura e di assistenza. Investire negli OSS significa valorizzare una professione che svolge un ruolo insostituibile nellintegrazione tra sanità e welfare; significa anche offrire ai giovani unopportunità concreta di lavoro qualificato nella nostra regione. È un passo che unisce prospettive occupazionali, innovazione nei servizi e vicinanza alle comunità», afferma lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.
Il Bando di partecipazione e le relative istruzioni per la compilazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale www.asmbasilicata.it e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|25/09/2025 - ''Discendenze digitali'', debutta a Potenza lopera degli studenti Unibas
Nellambito di SuperScienceMe 2025 Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, gli studenti del progetto MOEBIUS IBRIDAZIONI CREATIVE dellUniversità della Basilicata presentano Discendenze digitali. Tragedia in un Atto, libero rifacimento de La fiaccola sotto ...-->continua
|
|
|25/09/2025 - La Questura di Potenza commemora Giambattista ROSA Vittima del Dovere
Sono passati 36 anni dalla morte dellAssistente della Polizia di Stato Giambattista ROSA Vittima del Dovere, deceduto tragicamente in servizio alletà di 34 anni. Lasciava tre figli in tenera età, Domenico, Rosario e Claudio.
Quale componente della Sq...-->continua
|
|
|25/09/2025 - Potenza. Siglato l'accordo tra Consulta Provinciale e Consorzio Universitario
Si è svolta questa mattina, presso il Comincenter dellUniversità degli Studi della Basilicata, la conferenza stampa congiunta tra il Consorzio ConUnibas e la Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, che ha sancito la sottoscrizione di un nuovo Protocol...-->continua
|
|
|25/09/2025 - ASM: Dopo ventanni tornano i corsi OSS. 60 posti disponibili a Matera
Con deliberazione del Direttore Generale Maurizio Friolo, lAzienda Sanitaria Locale di Matera, dopo circa ventanni, ha approvato lattivazione di due corsi di formazione di base per Operatore Socio-Sanitario (OSS), ciascuno con 30 partecipanti, per un totale...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV