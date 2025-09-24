La Sala Nelson Mandela del Comune di Matera ha ospitato la Conferenza Stampa di presentazione di DifferenziAmo  Chi Ama fa la differenza, la campagna di sensibilizzazione promossa da Cosp Tecno Service e CNS  Consorzio Nazionale Servizi, con la collaborazione di E.R.I.C.A. Soc. Coop., il sostegno del Comune di Matera e dellEGRIB  Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata.



Allincontro sono intervenuti Rocco Michele Buccico, Vicesindaco e Assessore allAmbiente del Comune di Matera, Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera, Maurizio Tonnetti di Cosp Tecno Service, Donato Larocca, Direttore di EGRIB, e Gabriele De Dominici, Project Manager di E.R.I.C.A.



La campagna, che prenderà il via da settembre 2025, metterà al centro la raccolta dei rifiuti organici e il compostaggio domestico. Perché? Perché ad oggi, a Matera, circa un quarto del rifiuto indifferenziato è costituito da frazione organica. Se non gestita correttamente, questa parte pesante dei rifiuti finisce per gonfiare i costi di smaltimento e abbassare la percentuale di raccolta differenziata. Se invece viene separata in modo corretto, diventa compost, un fertilizzante naturale che sostituisce i prodotti chimici, migliora i terreni agricoli e restituisce valore al territorio.



Il messaggio è chiaro: lumido non è uno scarto, ma una risorsa circolare. Con il compostaggio domestico, ad esempio, le famiglie possono ridurre i conferimenti al servizio pubblico, con benefici sia economici (meno costi di gestione) sia ambientali (meno trasporti, meno emissioni, più sostenibilità).



Per rendere tutto questo possibile, la campagna non si limiterà a slogan ma proporrà azioni concrete e diffuse. Ci saranno comunicati, attività social e spot radio per informare e aggiornare costantemente i cittadini. Nella stessa settimana della Conferenza Stampa di lancio della campagna hanno preso avvio gli incontri con gli stekeholders territoriali e con le utenze non domestiche (bar, ristoranti e attività produttive) per condividere strategie e migliorare la raccolta dellorganico. Sempre tra settembre e novembre, seguiranno sopralluoghi e momenti di formazione per le attività che producono più rifiuti organici, in linea con quanto previsto dalla normativa.



A novembre sarà la volta dei singoli cittadini, con sei incontri dedicati al compostaggio domestico, per imparare come gestire in autonomia lumido e trasformarlo in una risorsa per orti e giardini. Nei primi mesi del 2026, verranno effettuati controlli e supporto pratico per migliorare le tecniche metabolizzate durante gli incontri e adottate.



La campagna si allargherà anche al mondo della scuola, con il progetto Da Cibo a Cibo  Un Circolo Virtuoso tra Scuola, Ambiente e Futuro, che nella primavera 2026 vedrà lIstituto Alberghiero e lIstituto Agrario di Matera collaborare per trasformare gli scarti alimentari in compost da utilizzare negli orti scolastici. Un vero esempio di economia circolare applicata alla didattica, replicabile anche altrove.



Infine, tra settembre e ottobre 2026 verranno distribuiti questionari di gradimento a cittadini e imprese, per raccogliere opinioni e suggerimenti e migliorare ancora i servizi ambientali.



Questa campagna  ha dichiarato Rocco Michele Buccico, Vicesindaco e Assessore allAmbiente del Comune di Matera  rappresenta un passo importante verso una città più attenta e responsabile. La gestione corretta dellorganico non è solo un dovere ambientale, ma anche unopportunità per ridurre i costi di smaltimento e migliorare la qualità della vita di tutti noi. Con il contributo dei cittadini e delle attività produttive possiamo trasformare lumido da problema a risorsa, restituendo valore al nostro territorio e costruendo una comunità più sostenibile.







Conclude Maurizio Tonnetti di Cosp Tecno Service: Con questa campagna vogliamo lavorare su due fronti complementari: migliorare la qualità della raccolta dellorganico da parte delle utenze non domestiche e promuovere il compostaggio domestico tra i cittadini. Una gestione corretta della frazione umida non è solo una buona pratica ambientale, ma un vero investimento in termini di efficienza e sostenibilità del servizio.