|
|
|A Matera parte la campaghna 'DifferenziAmo chi ama fa la differenza'
24/09/2025
|La Sala Nelson Mandela del Comune di Matera ha ospitato la Conferenza Stampa di presentazione di DifferenziAmo Chi Ama fa la differenza, la campagna di sensibilizzazione promossa da Cosp Tecno Service e CNS Consorzio Nazionale Servizi, con la collaborazione di E.R.I.C.A. Soc. Coop., il sostegno del Comune di Matera e dellEGRIB Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata.
Allincontro sono intervenuti Rocco Michele Buccico, Vicesindaco e Assessore allAmbiente del Comune di Matera, Francesco Mancini, Presidente della Provincia di Matera, Maurizio Tonnetti di Cosp Tecno Service, Donato Larocca, Direttore di EGRIB, e Gabriele De Dominici, Project Manager di E.R.I.C.A.
La campagna, che prenderà il via da settembre 2025, metterà al centro la raccolta dei rifiuti organici e il compostaggio domestico. Perché? Perché ad oggi, a Matera, circa un quarto del rifiuto indifferenziato è costituito da frazione organica. Se non gestita correttamente, questa parte pesante dei rifiuti finisce per gonfiare i costi di smaltimento e abbassare la percentuale di raccolta differenziata. Se invece viene separata in modo corretto, diventa compost, un fertilizzante naturale che sostituisce i prodotti chimici, migliora i terreni agricoli e restituisce valore al territorio.
Il messaggio è chiaro: lumido non è uno scarto, ma una risorsa circolare. Con il compostaggio domestico, ad esempio, le famiglie possono ridurre i conferimenti al servizio pubblico, con benefici sia economici (meno costi di gestione) sia ambientali (meno trasporti, meno emissioni, più sostenibilità).
Per rendere tutto questo possibile, la campagna non si limiterà a slogan ma proporrà azioni concrete e diffuse. Ci saranno comunicati, attività social e spot radio per informare e aggiornare costantemente i cittadini. Nella stessa settimana della Conferenza Stampa di lancio della campagna hanno preso avvio gli incontri con gli stekeholders territoriali e con le utenze non domestiche (bar, ristoranti e attività produttive) per condividere strategie e migliorare la raccolta dellorganico. Sempre tra settembre e novembre, seguiranno sopralluoghi e momenti di formazione per le attività che producono più rifiuti organici, in linea con quanto previsto dalla normativa.
A novembre sarà la volta dei singoli cittadini, con sei incontri dedicati al compostaggio domestico, per imparare come gestire in autonomia lumido e trasformarlo in una risorsa per orti e giardini. Nei primi mesi del 2026, verranno effettuati controlli e supporto pratico per migliorare le tecniche metabolizzate durante gli incontri e adottate.
La campagna si allargherà anche al mondo della scuola, con il progetto Da Cibo a Cibo Un Circolo Virtuoso tra Scuola, Ambiente e Futuro, che nella primavera 2026 vedrà lIstituto Alberghiero e lIstituto Agrario di Matera collaborare per trasformare gli scarti alimentari in compost da utilizzare negli orti scolastici. Un vero esempio di economia circolare applicata alla didattica, replicabile anche altrove.
Infine, tra settembre e ottobre 2026 verranno distribuiti questionari di gradimento a cittadini e imprese, per raccogliere opinioni e suggerimenti e migliorare ancora i servizi ambientali.
Questa campagna ha dichiarato Rocco Michele Buccico, Vicesindaco e Assessore allAmbiente del Comune di Matera rappresenta un passo importante verso una città più attenta e responsabile. La gestione corretta dellorganico non è solo un dovere ambientale, ma anche unopportunità per ridurre i costi di smaltimento e migliorare la qualità della vita di tutti noi. Con il contributo dei cittadini e delle attività produttive possiamo trasformare lumido da problema a risorsa, restituendo valore al nostro territorio e costruendo una comunità più sostenibile.
Conclude Maurizio Tonnetti di Cosp Tecno Service: Con questa campagna vogliamo lavorare su due fronti complementari: migliorare la qualità della raccolta dellorganico da parte delle utenze non domestiche e promuovere il compostaggio domestico tra i cittadini. Una gestione corretta della frazione umida non è solo una buona pratica ambientale, ma un vero investimento in termini di efficienza e sostenibilità del servizio.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|24/09/2025 - A Matera parte la campaghna 'DifferenziAmo chi ama fa la differenza'
La Sala Nelson Mandela del Comune di Matera ha ospitato la Conferenza Stampa di presentazione di DifferenziAmo Chi Ama fa la differenza, la campagna di sensibilizzazione promossa da Cosp Tecno Service e CNS Consorzio Nazionale Servizi, con la collaborazione di E.R.I.C....-->continua
|
|
|24/09/2025 - 27 e 28 settembre le Giornate Europee del Patrimonio a Potenza e Matera
Dopo i due appuntamenti estivi nei Parchi Archeologici di Policoro e Grumento Nova degli scorsi 29 e 30 luglio, i Musei nazionali di Matera Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, nellambito del progetto In-cedere: il fluire del tempo in Lucan...-->continua
|
|
|24/09/2025 - San Severino Lucano, serata finale di ''Pollino Classica''
Sabato 20 Settembre alle 21:30 presso la Chiesa di S. Francesco di Paola a Cropani di S. Severino Lucano, si è conclusa la Rassegna musicale, Pollino Classica con il concerto del Maestro Maurizio Di Fulvio. Il musicista con la sua chitarra classica, ha regal...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Melfi, al Castello la mostra fotografica di Angela Rosati sulle Grandi Dighe lucane
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 verrà inaugurata sabato 27 settembre, alle
ore 17:30, presso il Museo Archeologico Nazionale Massimo Pallottino di Melfi nel Castello di Melfi,
la mostra fotografica di Angela Rosati Le Grandi ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV