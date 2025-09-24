Dopo i due appuntamenti estivi nei Parchi Archeologici di Policoro e Grumento Nova degli scorsi 29 e 30 luglio, i Musei nazionali di Matera  Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, nellambito del progetto In-cedere: il fluire del tempo in Lucania, beneficiario del Bando Valorizzazione delle Attività di Spettacolo dal Vivo da parte di Istituti e Luoghi della Cultura Statali 2025 della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, proseguono con tre nuove date autunnali la sezione relativa al Teatro con la rassegna Dal teatro antico al contemporaneo, e ritorno, organizzata in collaborazione con lAssociazione Culturale Ombre per la direzione artistica di Rosanna Ventura.







Liniziativa, come già Basilicata: Musei in festa realizzata per la 31^ edizione della Festa della Musica il 20 e 21 giugno scorsi, è diffusa su base regionale e prevede altre tre repliche dello spettacolo LE TRAGICOMICHE, vita da eroi della compagnia CREST/I Nuovi Scalzi in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio (27-28 settembre 2025) presso il Museo Archeologico Nazionale Dinu Adamesteanu di Potenza e il Museo nazionale dArte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi a Matera. Per la prima data di Potenza è in programma una doppia replica con matinée alle ore 10:30 e serale alle ore 20:00, mentre lo spettacolo materano andrà in scena alle ore 17:00 con apertura porte, per entrambe le location, prevista 30 minuti prima dellinizio dello spettacolo.







LE TRAGICOMICHE, vita da eroi non è una storia di guerra, è una storia di amori, di aspirazioni e di giovani figli che si confrontano con una realtà in cui la giovinezza è spedita sul fronte, mentre i padri, padroni e potenti, possono continuare a imperare sicuri, nel castello delle proprie certezze.



Il testo è strutturato sullo schema delle "ballate", ispirato a La canzone di Achille di Madeline Miller. La presentazione del tema in chiave comica e il prologo affidato a quattro buffoni dichiara, in apertura, la natura dell'opera. Una tragicommedia basata su tematiche ben note, appartenenti alla cultura classica, dove il viaggio e l'aspirazione di conquista cedono il passo alla profondità dei sentimenti e dei paradossi. Lo spettacolo si ispira ad una forma di teatro molto antica, alla base del teatro comico occidentale, che nasce e si sviluppa fra il V e III sec a.C. nella Magna Grecia, in particolare modo a Taranto: il teatro Fliacico, a cui si intende ridare luce perché ha influenzato il modo di fare teatro dei latini e successivamente dei comici dell'arte italiani, i quali hanno dato vita al mestiere del teatro moderno.



Lo spettatore è condotto tramite la presenza narrante multipla dei fliaci (attori di farse popolari in uso nelle antiche colonie doriche dell'Italia meridionale) a conoscere ogni personaggio coinvolto nel poema omerico. Con la propria natura istrionica, i fliaci, ripercorrono i momenti salienti della vicenda, legandoli ad altri drammi e personaggi: Ifigenia in Aulide, per esempio. Si apre così la possibilità di guardare all'antico con una visione rinnovata che lega Achille a Ifigenia, Ulisse ad Agamennone, segnando nel tema dell'amore e del sogno - il luogo interiore dei propri desideri - il nucleo tematico profondo per cui vale compiere un viaggio immaginario nell'antico.



Uno spettacolo che offre l'opportunità di immergersi nel mondo dell'antica Grecia, rivisitato con una chiave di lettura moderna e coinvolgente. La comicità dei fliaci si intreccia con momenti di profonda riflessione, invitando il pubblico a sorridere e a pensare. Tematiche come potere e responsabilità: il peso delle decisioni dei potenti e le conseguenze sulle vite degli altri, amore e desiderio: le passioni che muovono gli uomini e le donne, i sogni e le aspirazioni, guerra e pace: le contraddizioni e i costi della guerra, l'anelito alla pace e alla felicità.