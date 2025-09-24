In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 verrà inaugurata sabato 27 settembre, alle

ore 17:30, presso il Museo Archeologico Nazionale Massimo Pallottino di Melfi nel Castello di Melfi,

la mostra fotografica di Angela Rosati Le Grandi Dighe lucane tra natura e artificio, curata dai

Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e dallArcheoclub di Melfi.

La mostra, in sintonia con il tema Architetture: larte di costruire delle Giornate Europee del

Patrimonio 2025, riguarderà le dighe e le infrastrutture idriche della Basilicata, in particolare le

quattordici Grandi Dighe così come classificate nel Registro Italiano Dighe. Le dighe creano nuovi

paesaggi tra natura e artificio. La visione dei luoghi attraverso la fotografia. Paesaggi in movimento e in

continua trasformazione. Fotografare per vedere oltre il visibile e interrogarsi su cosa oggi possa definirsi

sacro. La mostra sarà allestita in due spazi del Castello di Melfi: la Cappella Doria e la Sala Cantoria,

questultima per la prima volta aperta al pubblico in occasione della mostra.

Alla inaugurazione, oltre al Direttore del Museo Archeologico Nazionale Massimo Pallottino di Melfi,

Erminia Lapadula, interverranno: Vincenzo Fundone, presidente dellArcheoclub di Melfi, Pasquale

Miano/Bruna Di Palma, Università degli Studi di Napoli Federico II con un intervento dal titolo Il

progetto per i paesaggi d'acqua delle dighe appenniniche (PRIN 2022, PNRR ProgettoTEArch), Angela

Rosati, autore della mostra.