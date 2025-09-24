|
|
|Nuovo Ambulatorio di Chirurgia Testa e Collo allOspedale Madonna delle Grazie di Matera
24/09/2025
|AllOspedale Madonna delle Grazie di Matera sarà inaugurato un nuovo Ambulatorio di Chirurgia Ambulatoriale Testa e Collo, dedicato a interventi di piccola entità.
Liniziativa, promossa dallUnità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale diretta da Giacinto Asprella Libonati, nasce con un duplice obiettivo: ridurre le liste grazie a spazi e strumentazioni conformi agli standard di una moderna sala operatoria.
La nuova sala consentirà di eseguire interventi in anestesia locale senza necessità di ricovero. I pazienti, dopo un breve periodo di osservazione, potranno rientrare al proprio domicilio già nella stessa giornata. Questo approccio, che riduce i tempi di recupero e limita la pressione sui reparti, rappresenta un modello di assistenza più rapido ed efficace.
Con questa apertura non offriamo solo un nuovo servizio, ma un modello di sanità più vicino ai cittadini: interventi rapidi e a pochi passi da casa. È un tassello importante per costruire una sanità che guarda al futuro senza dimenticare le esigenze quotidiane delle persone afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo.
Nel nuovo ambulatorio sarà possibile trattare patologie di frequente riscontro in ambito otorinolaringoiatrico. Si va dal trattamento di piccole patologie del cavo orale, comprese le lesioni precancerose, allasportazione di lesioni benigne cutanee e mucose, nonché di piccoli tumori come cisti, lipomi, papillomi, basaliomi e nei. Lattività comprenderà anche le biopsie di lesioni sospette a livello delle mucose orali, nasali, faringee e laringee, con lobiettivo di favorire una diagnosi tempestiva.
Laccesso al servizio avverrà attraverso i percorsi sanitari già attivi: sarà lo specialista otorinolaringoiatra, dopo la visita ambulatoriale, a valutare il singolo caso e programmare lintervento.
Ridurre le liste dattesa e limitare la migrazione sanitaria sono priorità per la sanità materana. Il nuovo ambulatorio, perfettamente integrato nellorganizzazione ospedaliera e in sinergia con il sistema sanitario locale, rappresenta una risposta concreta per offrire cure tempestive e di qualità ai cittadini di Matera e della Basilicata afferma il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco.
Lapertura dellAmbulatorio di Chirurgia Testa e Collo dellOspedale Madonna delle Grazie di Matera è il segno tangibile di un percorso che stiamo portando avanti con determinazione: rendere la sanità lucana più moderna, accessibile ed efficiente- ha dichiarato lAssessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico- Interventi rapidi, vicini al cittadino e senza necessità di ricovero rappresentano una risposta concreta ai bisogni di salute e ci aiutano a ridurre le liste dattesa e la migrazione sanitaria. Questo risultato si inserisce nella più ampia strategia regionale che, attraverso le risorse ordinarie e quelle del PNRR, punta a rafforzare le strutture ospedaliere, potenziare i servizi territoriali e valorizzare le competenze dei professionisti.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|24/09/2025 - 27 e 28 settembre le Giornate Europee del Patrimonio a Potenza e Matera
Dopo i due appuntamenti estivi nei Parchi Archeologici di Policoro e Grumento Nova degli scorsi 29 e 30 luglio, i Musei nazionali di Matera Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, nellambito del progetto In-cedere: il fluire del tempo in Lucania, beneficiari...-->continua
|
|
|24/09/2025 - San Severino Lucano, serata finale di ''Pollino Classica''
Sabato 20 Settembre alle 21:30 presso la Chiesa di S. Francesco di Paola a Cropani di S. Severino Lucano, si è conclusa la Rassegna musicale, Pollino Classica con il concerto del Maestro Maurizio Di Fulvio. Il musicista con la sua chitarra classica, ha regal...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Melfi, al Castello la mostra fotografica di Angela Rosati sulle Grandi Dighe lucane
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 verrà inaugurata sabato 27 settembre, alle
ore 17:30, presso il Museo Archeologico Nazionale Massimo Pallottino di Melfi nel Castello di Melfi,
la mostra fotografica di Angela Rosati Le Grandi ...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Nuovo Ambulatorio di Chirurgia Testa e Collo allOspedale Madonna delle Grazie di Matera
AllOspedale Madonna delle Grazie di Matera sarà inaugurato un nuovo Ambulatorio di Chirurgia Ambulatoriale Testa e Collo, dedicato a interventi di piccola entità.
Liniziativa, promossa dallUnità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV