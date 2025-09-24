Continuano gli investimenti in tema di potenziamento delle risorse umane nella sanità lucana con lavvio di due corsi base per operatore socio-sanitario (Oss). La Regione Basilicata, in considerazione della crescente necessità di personale nel settore, ha affidato allAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza il compito di organizzare detti corsi, offrendo sessanta nuove opportunità di formazione professionale.



Questa è una dimostrazione tangibile dellimpegno della Regione nel rafforzare il nostro sistema sanitario e sociale. Investire nella formazione di operatori socio-sanitari - dichiara lAssessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico - significa migliorare la qualità dei servizi offerti ai pazienti, ma anche aprire percorsi professionali stabili e significativi per i nostri giovani. La sanità è unarea di priorità assoluta e percorsi come questo sono essenziali per un futuro di crescita dei servizi nel nostro territorio.



Le nuove opportunità formative sono in linea con limpegno profuso dallAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza nel potenziamento e nella valorizzazione del personale qualificato, spiega il Direttore Generale dellAor, Giuseppe Spera, aggiungendo che lattivazione di questi corsi rappresenta un investimento ulteriore nel capitale umano della nostra regione. Lobiettivo è formare i futuri operatori offrendo loro una solida preparazione professionale e competenze specifiche per soddisfare i bisogni primari della persona e per favorire il benessere e lautonomia dei pazienti.



I corsi, da 30 unità ciascuno, sono finalizzati al conseguimento dellattestato di qualifica di operatore socio-sanitario, valido su tutto il territorio nazionale, e si svolgeranno in presenza nelle strutture dellAor San Carlo a Potenza.



Il percorso formativo ha una durata annuale complessiva di 1.000 ore, così articolate: 200 ore di formazione teorica basilare, 250 ore di formazione teorica professionalizzante, 100 ore di esercitazione/stage, 450 ore di tirocinio guidato nelle aree sanitaria, sociale e socio-sanitaria.



Tutti i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di partecipazione sono contenuti nel bando ufficiale, già consultabile sul sito www.ospedalesancarlo.it, la cui validità decorre dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.