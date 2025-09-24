Il Parco Nazionale del Pollino al World Tourism Event di Roma con le aree protette calabresi Il cuore verde della Calabria si presenta a Roma. Il Parco Nazionale del Pollino, insieme alle altre aree protette calabresi, sarà protagonista al World Tourism Event (WTE), in programma il 25 e 26 settembre 2025 nella Capitale, la vetrina internazionale dedicata ai luoghi UNESCO e ai territori che custodiscono bellezza e identità. Nello stand collettivo le aree protette porteranno paesaggi, biodiversità, borghi e tradizioni, raccontando un turismo che non consuma ma genera valore, che invita a vivere lentamente e ad ascoltare i ritmi della natura. «La nostra presenza al World Tourism Event  sottolinea il Commissario del Parco Nazionale del Pollino, Luigi Lirangi  è loccasione per mostrare come il Pollino e gli altri parchi siano non solo luoghi da visitare, ma esperienze da vivere. Qui le comunità, la storia e lambiente si intrecciano in modo unico, offrendo a chi ci sceglie la possibilità di scoprire un Sud autentico, capace di accogliere e sorprendere. È questo il modello di turismo sostenibile che vogliamo promuovere». Il Pollino, con i suoi sentieri, le vette e le faggete vetuste patrimonio UNESCO, sarà così ambasciatore non solo della Calabria ma anche della Basilicata, territori che insieme puntano sulla forza della natura e sulla ricchezza delle proprie culture per attrarre viaggiatori attenti, curiosi e rispettosi.