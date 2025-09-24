|
|
|Al via il concorso 'Adotta un canto, scopri una tradizione'
24/09/2025
|Al via la seconda edizione del concorso Adotta un canto, scopri una tradizione che, impostato come un viaggio nel cuore delle tradizioni musicali della Basilicata, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sullimportanza di canti e suoni irriducibili ad altre espressioni musicali e intrecciati strettamente alla storia delle comunità di appartenenza. In questa direzione "ladozione di un canto", attraverso libri con supporti audiovisivi, può condurre davvero alla scoperta di unintera tradizione, oltre che attivare salutari processi di salvaguardia di uno sterminato patrimonio culturale.
Tre i volumi proposti, tutti con CD e in un caso anche video allegati:
1) Nicola Scaldaferri, Stefano Vaja, Nel paese dei cupa cupa. Suoni e immagini della tradizione lucana, con CD e Video tramite QR Code;
2) Damiamo D'Ambrosio e i Cantori Materani, Sassincanto. Canti popolari della tradizione materana, a cura di Michele Saponaro e con CD allegato;
3) Lule sheshi/Fiori di prato, a cura di Alexandra Nikolskaya e Nicola Scaldaferri, con CD allegato.
Ogni istituto, che avrà aderito alliniziativa, riceverà in adozione gratuita un numero di copie del volume prescelto pari al numero di studenti interessati, chiamati a realizzare una recensione, individuale o collettiva, o anche una personale rielaborazione di un canto o di un repertorio, entro il 26 marzo 2026. Ai tre elaborati più significativi, nel corso della cerimonia finale che si terrà nel mese di maggio, sarà assegnato un premio, rispettivamente, di 1.500, 1.000 e 500 euro .
Guidati da un tutor, gli studenti potranno così misurarsi, nella lettura e nellascolto, con le tradizioni musicali regionali e, su richiesta, si potranno attivare, in alcuni istituti, anche seminari introduttivi alluso di uno strumento o alle modalità esecutive di un repertorio, nonché incontri con cantori popolari e anche lezioni-concerto.
Promosso da Squilibri d'intesa con Altrosud, il concorso è parte di un più articolato e ambizioso progetto, Il Borgo dei suoni, promosso dal comune di San Costantino Albanese d'intesa con la Regione Basilicata per la valorizzazione e promozione delle aree interne.
Per info e iscrizioni
www.squilibri.it, altrosud@altrosud.it
|
archivio
|ALTRE NEWS
|24/09/2025 - Il Parco Nazionale del Pollino al World Tourism Event
Il Parco Nazionale del Pollino al World Tourism Event di Roma con le aree protette calabresi Il cuore verde della Calabria si presenta a Roma. Il Parco Nazionale del Pollino, insieme alle altre aree protette calabresi, sarà protagonista al World Tourism Event (WTE), in progr...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Al via il concorso 'Adotta un canto, scopri una tradizione'
Al via la seconda edizione del concorso Adotta un canto, scopri una tradizione che, impostato come un viaggio nel cuore delle tradizioni musicali della Basilicata, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sullimportanza di canti e suoni irriducibili ad ...-->continua
|
|
|24/09/2025 - Atella celebra lautunno con la 17ª Festa della Castagna
Ad Atella lautunno ha il profumo delle castagne e il calore della tradizione. Il borgo in provincia di Potenza si prepara ad accogliere, il 25 e 26 ottobre 2025, la 17ª edizione della Festa della Castagna, appuntamento che richiama visitatori da tutta la Basi...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Chiesa e sacerdoti uniti per la giustizia in Palestina
A Roma, un gruppo di 100 sacerdoti provenienti da diverse regioni italiane e da vari Paesi si è riunito per un momento di preghiera e di testimonianza pubblica in favore della giustizia e della pace in Palestina. Ribadendo la condanna delle violenze del 7 otto...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV