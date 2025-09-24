Al via la seconda edizione del concorso Adotta un canto, scopri una tradizione che, impostato come un viaggio nel cuore delle tradizioni musicali della Basilicata, mira a sensibilizzare le giovani generazioni sullimportanza di canti e suoni irriducibili ad altre espressioni musicali e intrecciati strettamente alla storia delle comunità di appartenenza. In questa direzione "ladozione di un canto", attraverso libri con supporti audiovisivi, può condurre davvero alla scoperta di unintera tradizione, oltre che attivare salutari processi di salvaguardia di uno sterminato patrimonio culturale.



Tre i volumi proposti, tutti con CD e in un caso anche video allegati:



1) Nicola Scaldaferri, Stefano Vaja, Nel paese dei cupa cupa. Suoni e immagini della tradizione lucana, con CD e Video tramite QR Code;



2) Damiamo D'Ambrosio e i Cantori Materani, Sassincanto. Canti popolari della tradizione materana, a cura di Michele Saponaro e con CD allegato;





3) Lule sheshi/Fiori di prato, a cura di Alexandra Nikolskaya e Nicola Scaldaferri, con CD allegato.



Ogni istituto, che avrà aderito alliniziativa, riceverà in adozione gratuita un numero di copie del volume prescelto pari al numero di studenti interessati, chiamati a realizzare una recensione, individuale o collettiva, o anche una personale rielaborazione di un canto o di un repertorio, entro il 26 marzo 2026. Ai tre elaborati più significativi, nel corso della cerimonia finale che si terrà nel mese di maggio, sarà assegnato un premio, rispettivamente, di 1.500, 1.000 e 500 euro .



Guidati da un tutor, gli studenti potranno così misurarsi, nella lettura e nellascolto, con le tradizioni musicali regionali e, su richiesta, si potranno attivare, in alcuni istituti, anche seminari introduttivi alluso di uno strumento o alle modalità esecutive di un repertorio, nonché incontri con cantori popolari e anche lezioni-concerto.



Promosso da Squilibri d'intesa con Altrosud, il concorso è parte di un più articolato e ambizioso progetto, Il Borgo dei suoni, promosso dal comune di San Costantino Albanese d'intesa con la Regione Basilicata per la valorizzazione e promozione delle aree interne.



Per info e iscrizioni

www.squilibri.it, altrosud@altrosud.it