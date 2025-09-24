|
|Atella celebra lautunno con la 17ª Festa della Castagna
24/09/2025
|Ad Atella lautunno ha il profumo delle castagne e il calore della tradizione. Il borgo in provincia di Potenza si prepara ad accogliere, il 25 e 26 ottobre 2025, la 17ª edizione della Festa della Castagna, appuntamento che richiama visitatori da tutta la Basilicata e oltre. Due giornate intense, dedicate a uno dei frutti simbolo della stagione, che diventano occasione per celebrare gusto, cultura e convivialità.
Le stradine del centro si animeranno con stand gastronomici che offriranno caldarroste, dolci tipici e piatti preparati secondo le ricette locali. Non mancheranno musica dal vivo, spettacoli folkloristici e momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. Sabato 25 ottobre alle 17:30 si terrà la degustazione di castagne alla varola, seguita alle 19:30 da musica dintrattenimento. Domenica 26 stesso programma, con laggiunta alle 21:30 dellatteso ospite Nduccio. Un evento che unisce sapori e tradizioni, trasformando Atella in un palcoscenico di festa.
