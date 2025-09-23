Sarà inaugurata mercoledì 24 settembre a Matera, presso lOpenspace dellAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in piazza Vittorio Veneto a Matera, la mostra fotografica I peasi e le radici organizzata da Italea Basilicata nellambito del progetto Turismo delle Radici voluto dal Ministero per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, finanziato dallUnione Europea e in collaborazione con il Ministero della Cultura.



Italea Basilicata è la declinazione lucana del progetto nazionale di Italea, gestito dalla società Paesi e Radici, vincitore del bando del Maeci per le attività regionali sul turismo delle origini, e questo evento chiude di fatto le attività dedicate al progetto.



Attività che per circa due anni hanno visto la compagine lucana occuparsi di partnership, laboratori, workshop ed eventi nei comuni lucani e allestero, oltre che partecipazione a seminari e produzione di ricerche genealogiche, fino a culminare nella mostra fotografica curata dallAssociazione Fotoclub Matera, che rimarrà in esposizione fino all11 ottobre 2025.



Al vernissage, previsto per ore 18, prenderanno parte il presidente di Paesi e Radici, Michele Cappiello, la coordinatrice regionale del progetto Turismo delle Radici del Maeci, Elvira De Giacomo, il rappresentante dellAPT Basilicata, Giovanni De Santis, e Marianna Miglionico per lAssociazione Fotoclub Matera.