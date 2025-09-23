|
|
|A Matera mostra fotografica 'I paesi e le radici'
23/09/2025
|Sarà inaugurata mercoledì 24 settembre a Matera, presso lOpenspace dellAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in piazza Vittorio Veneto a Matera, la mostra fotografica I peasi e le radici organizzata da Italea Basilicata nellambito del progetto Turismo delle Radici voluto dal Ministero per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, finanziato dallUnione Europea e in collaborazione con il Ministero della Cultura.
Italea Basilicata è la declinazione lucana del progetto nazionale di Italea, gestito dalla società Paesi e Radici, vincitore del bando del Maeci per le attività regionali sul turismo delle origini, e questo evento chiude di fatto le attività dedicate al progetto.
Attività che per circa due anni hanno visto la compagine lucana occuparsi di partnership, laboratori, workshop ed eventi nei comuni lucani e allestero, oltre che partecipazione a seminari e produzione di ricerche genealogiche, fino a culminare nella mostra fotografica curata dallAssociazione Fotoclub Matera, che rimarrà in esposizione fino all11 ottobre 2025.
Al vernissage, previsto per ore 18, prenderanno parte il presidente di Paesi e Radici, Michele Cappiello, la coordinatrice regionale del progetto Turismo delle Radici del Maeci, Elvira De Giacomo, il rappresentante dellAPT Basilicata, Giovanni De Santis, e Marianna Miglionico per lAssociazione Fotoclub Matera.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/09/2025 - Potenza. Il 30 settembre giovani in Piazza per la Palestina
Potenza. La Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, presieduta da Italo Marsico, ha convocato, per martedì 30 settembre 2025, uno sciopero studentesco per tutte le scuole della città di Potenza.
La manifestazione, che si svolgerà in forma di presidio in piazza Gi...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Castrovillari film festival, con successo chiude la 7^ edizione
Ancora una bella dimostrazione di come le capacità ed i talenti regionali sanno includere eccellenze e rilanciare diffusamente le sensibilità cognitive di Donne e Uomini appassionati alla creatività e forza del cinema nel cogliere, scoprendoli, stupendi ed imp...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Presentazione del libro 'Matera. Perspectives between history and lived experience'
Matera Vissuta. Visioni tra storia e sentimento, libro curato dal giornalista Giovanni Scandiffio e pubblicato dalla casa editrice Edigrafema, verrà presentato nella sua versione in lingua inglese a un gruppo di turisti stranieri.
Levento si svolge...-->continua
|
|
|23/09/2025 - A Matera mostra fotografica 'I paesi e le radici'
Sarà inaugurata mercoledì 24 settembre a Matera, presso lOpenspace dellAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in piazza Vittorio Veneto a Matera, la mostra fotografica I peasi e le radici organizzata da Italea Basilicata nellambito del proget...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV