|
|
|Fantastico Medioevo, weekend di appuntamenti tra Melfi, Forenza e Lavello con Massimo Popolizio e David Riondino
23/09/2025
|Un weekend ricco di appuntamenti in Basilicata quello fra il 26 e il 28 settembre per il Festival Fantastico Medioevo con la direzione artistica di Davide Rondoni, nellambito del progetto promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con Apt Basilicata, Lucana Film Commission, Regione Normandia, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne.
Si comincia venerdì 26 settembre nella Cattedrale di Melfi dove alle ore 20.00 andrà in scena lo spettacolo Uomini estremi non estremisti con Massimo Popolizio, Raffaello Simeoni e la sua Stupor Mundi orchestra. Uno dei più grandi attori del teatro e del cinema italiano dà voce a due dei grandi protagonisti del Medioevo e della Storia intera, Federico II e Francesco d'Assisi. Le parole di due uomini vissuti anche in contemporanea e con legami inaspettati e ancora da indagare risuoneranno come invito, monito, bellezza ancora validi per la nostra epoca. Diversi ma vicini. Un "incontro" tra uomini "estremi" che con la loro vita e opera hanno salvato la nostra terra da diversi estremismi. A unirli in un ideale concerto a due voci che diventano una sola, le musiche di una formazione nata per l'occasione col nome di Stupor Mundi orchestra. Levento è organizzato in collaborazione con il Comune di Melfi e la Diocesi di Melfi-Venosa-Rapolla. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Sabato 27 settembre lAuditorium comunale di Forenza ospita alle ore 20.00 il concerto-conferenza "Potere dei soldi o della musica?" con Giuseppe Oliveto de i Radio Lausberg e Marco Amore, poeta ed economista. Nel mondo di oggi sembra che solo il denaro abbia potere di muovere interessi, rapporti e mestieri oltre che a guerre e diseguaglianze. Ma cos'è e come si comporta il potere dei soldi? Oppure come ci insegnano uomini antichi e futuri il vero potere sta altrove ...e muove il cuore e il meglio delle vite umane e dei loro incontri? Cupidigia o ritmo? Cosa corrisponde alla vita? Levento è organizzato in collaborazione con il Comune di Forenza. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Domenica 28 settembre al Cineteatro San Mauro di Lavello alle ore 20.00, si terrà infine lo spettacolo "Erec, Enide, e altri innamorati. Variazioni sul tema erotico tra Chrétien de Troyes e Boccaccio", con racconti e letture di David Riondino e musica e voce di Stefano Albarello (Compagnia Gianoproduzioni). Cosera lamore per uomini e donne intorno allanno mille? Che figure lo raccontavano, quali le trame? Una serata con un grande raccontatore, quasi un moderno giullare, per divertirsi, pensare, stupirsi...I migliori racconti piccoli e grandi fanno luce sulla vita e sui suoi misteri e sul Medioevo tra personaggi fantastici, miraggi esotici, storie d'amore e di cavalieri. Storie del passato? Siamo sicuri? Ecco il poema Erec et Enide di Chretien de Troyes ridotto e raccontato da David Riondino, e integrato da canti coevi eseguiti da Albarello, e alcune figure del Decamerone, sulle quali Riondino ha composto canzoni originali. Per partecipare allevento, organizzato in collaborazione con il Comune di Lavello, è necessaria la prenotazione su Eventbrite
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/09/2025 - Potenza. Il 30 settembre giovani in Piazza per la Palestina
Potenza. La Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, presieduta da Italo Marsico, ha convocato, per martedì 30 settembre 2025, uno sciopero studentesco per tutte le scuole della città di Potenza.
La manifestazione, che si svolgerà in forma di presidio in piazza Gi...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Castrovillari film festival, con successo chiude la 7^ edizione
Ancora una bella dimostrazione di come le capacità ed i talenti regionali sanno includere eccellenze e rilanciare diffusamente le sensibilità cognitive di Donne e Uomini appassionati alla creatività e forza del cinema nel cogliere, scoprendoli, stupendi ed imp...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Presentazione del libro 'Matera. Perspectives between history and lived experience'
Matera Vissuta. Visioni tra storia e sentimento, libro curato dal giornalista Giovanni Scandiffio e pubblicato dalla casa editrice Edigrafema, verrà presentato nella sua versione in lingua inglese a un gruppo di turisti stranieri.
Levento si svolge...-->continua
|
|
|23/09/2025 - A Matera mostra fotografica 'I paesi e le radici'
Sarà inaugurata mercoledì 24 settembre a Matera, presso lOpenspace dellAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in piazza Vittorio Veneto a Matera, la mostra fotografica I peasi e le radici organizzata da Italea Basilicata nellambito del proget...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV