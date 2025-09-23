HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Aprono gli sportelli di DRIN di Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino

23/09/2025

Entra nel vivo, con lapertura delle attività di sportello, la fase rivolta ai cittadini-consumatori del progetto DRIN (Debt Relief Initiative), per prevenire e gestire lindebitamento delle famiglie, coordinato da Adiconsum, in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino, e promosso e finanziato dallUnione europea nellambito del Single Market Programme-Consumatori 2024. Il progetto ha come obiettivo principale quello di creare le basi per una prevenzione efficace e una gestione attenta dellindebitamento delle famiglie, attraverso un ampio approccio multi-stakeholder al problema e un intenso lavoro sul campo rivolto ai gruppi target: consumatori; consulenti del debito; professionisti coinvolti nelle procedure giudiziarie di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento; dirigenti e operatori del credito delle grandi catene di distribuzione e di altri esercenti che fanno largo uso del credito al consumo; decisori politici.



Il progetto prevede, inoltre, materiali educativi dedicati, realizzati in collaborazione con associazioni sul territorio, per rispondere ai bisogni specifici del gruppo vulnerabile delle donne, che spesso si trovano in condizioni di difficoltà economica legate ad altri fattori di svantaggio, come la precarietà lavorativa, il carico familiare, lesclusione sociale, la scarsa alfabetizzazione digitale e finanziaria, le disuguaglianze, e lessere vittime di violenza o discriminazione.



I 10 sportelli forniranno assistenza e consulenza gratuita e qualificata per tutte le problematiche inerenti al sovraindebitamento e saranno attivi a partire da martedì 23 settembre (da confermare) nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Umbria.



Come mettersi in contatto con gli sportelli del progetto DRIN



Per mettersi in contatto con gli sportelli per prendere un appuntamento si può inviare una email e/o telefonare alla sede di riferimento:




archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
23/09/2025 - A Pignola la tecnologia incontra le human skills

Torna anche questanno Come to Code, liniziativa dedicata al mondo del coding, della tecnologia e della creatività digitale, giunta alla sua quinta edizione: evento diventato ormai punto di riferimento in Basilicata per appassionati di innovazione, studenti e famiglie. R...-->continua
23/09/2025 - Domenica 5 ottobre torna la grande 'Caccia ai Tesori Arancioni'

La Basilicata si prepara a vivere una giornata allinsegna della scoperta e della valorizzazione del proprio ricco patrimonio culturale e naturale. Domenica 5 ottobre 2025, i borghi di Castelsaraceno, Sasso di Castalda e Valsinni saranno protagonisti della Ca...-->continua
23/09/2025 - Aprono gli sportelli di DRIN di Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino

Entra nel vivo, con lapertura delle attività di sportello, la fase rivolta ai cittadini-consumatori del progetto DRIN (Debt Relief Initiative), per prevenire e gestire lindebitamento delle famiglie, coordinato da Adiconsum, in collaborazione con il Moviment...-->continua
23/09/2025 - A Potenza il XXVIII Convegno Internazionale di Onomastica & Letteratura

LUniversità della Basilicata ospiterà il XXVIII Convegno Internazionale di Onomastica &
Letteratura che si soffermerà su recenti sviluppi e nuovi orientamenti nel campo di ricerca che si occupa di onomastica letteraria.
Negli ultimi anni, le pratiche ...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo