|
|
|Aprono gli sportelli di DRIN di Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino
23/09/2025
| Entra nel vivo, con lapertura delle attività di sportello, la fase rivolta ai cittadini-consumatori del progetto DRIN (Debt Relief Initiative), per prevenire e gestire lindebitamento delle famiglie, coordinato da Adiconsum, in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino, e promosso e finanziato dallUnione europea nellambito del Single Market Programme-Consumatori 2024. Il progetto ha come obiettivo principale quello di creare le basi per una prevenzione efficace e una gestione attenta dellindebitamento delle famiglie, attraverso un ampio approccio multi-stakeholder al problema e un intenso lavoro sul campo rivolto ai gruppi target: consumatori; consulenti del debito; professionisti coinvolti nelle procedure giudiziarie di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento; dirigenti e operatori del credito delle grandi catene di distribuzione e di altri esercenti che fanno largo uso del credito al consumo; decisori politici.
Il progetto prevede, inoltre, materiali educativi dedicati, realizzati in collaborazione con associazioni sul territorio, per rispondere ai bisogni specifici del gruppo vulnerabile delle donne, che spesso si trovano in condizioni di difficoltà economica legate ad altri fattori di svantaggio, come la precarietà lavorativa, il carico familiare, lesclusione sociale, la scarsa alfabetizzazione digitale e finanziaria, le disuguaglianze, e lessere vittime di violenza o discriminazione.
I 10 sportelli forniranno assistenza e consulenza gratuita e qualificata per tutte le problematiche inerenti al sovraindebitamento e saranno attivi a partire da martedì 23 settembre (da confermare) nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Umbria.
Come mettersi in contatto con gli sportelli del progetto DRIN
Per mettersi in contatto con gli sportelli per prendere un appuntamento si può inviare una email e/o telefonare alla sede di riferimento:
|
archivio
|ALTRE NEWS
|23/09/2025 - A Pignola la tecnologia incontra le human skills
Torna anche questanno Come to Code, liniziativa dedicata al mondo del coding, della tecnologia e della creatività digitale, giunta alla sua quinta edizione: evento diventato ormai punto di riferimento in Basilicata per appassionati di innovazione, studenti e famiglie. R...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Domenica 5 ottobre torna la grande 'Caccia ai Tesori Arancioni'
La Basilicata si prepara a vivere una giornata allinsegna della scoperta e della valorizzazione del proprio ricco patrimonio culturale e naturale. Domenica 5 ottobre 2025, i borghi di Castelsaraceno, Sasso di Castalda e Valsinni saranno protagonisti della Ca...-->continua
|
|
|23/09/2025 - Aprono gli sportelli di DRIN di Adiconsum e Movimento Difesa del Cittadino
Entra nel vivo, con lapertura delle attività di sportello, la fase rivolta ai cittadini-consumatori del progetto DRIN (Debt Relief Initiative), per prevenire e gestire lindebitamento delle famiglie, coordinato da Adiconsum, in collaborazione con il Moviment...-->continua
|
|
|23/09/2025 - A Potenza il XXVIII Convegno Internazionale di Onomastica & Letteratura
LUniversità della Basilicata ospiterà il XXVIII Convegno Internazionale di Onomastica &
Letteratura che si soffermerà su recenti sviluppi e nuovi orientamenti nel campo di ricerca che si occupa di onomastica letteraria.
Negli ultimi anni, le pratiche ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV